UNESKO ĆE OD DANAS IMATI PRVOG DIREKTORA IZ ARAPSKOG SVETA: Izvršni odbor nominovao bivšeg egipatskog ministra turizma i antikviteta

V.N.

07. 10. 2025. u 08:17

UNESKO će od danas imati prvog direktora iz arapskog sveta, nakon što je izvršni odbor agencije za tu funkciju nominovao bivšeg egipatskog ministra turizma i antikviteta, Haleda el Ananija.

Foto AP

Ako Generalna skupština UNESKO-a sledećeg meseca potvrdi njegovu kandidaturu, El Anani će naslediti agenciju koja je pogođena nedavnom odlukom administracije predsednika SAD Donalda Trampa da povuče svoju zemlju iz nje, što nagoveštava manjak budžeta u agenciji najpoznatijoj po zaštiti lokaliteta svetske baštine.

El Anani je viđen kao favorit za mesto generalnog direktora i pobedio je danas na glasanju protiv svog jedinog konkurenta, Firmina Eduara Matoka, ekonomiste iz Republike Kongo koji je promovisao školovanje u izbegličkim kampovima.

Očekuje se da će odluka odbora, u kojem sede predstavnici 58 od 194 države članice agencije, biti finalizovana na sastanku Generalne skupštine UNESKO-a u Uzbekistanu sledećeg meseca.

UNESKO je dugo optuživan za loše upravljanje i rasipanje.

Tramp tvrdi da je agencija, koja je 2011. godine glasala za prijem Palestine u članstvo, previše politizovana i antiizraelska.

Oni koji u SAD podržavaju članstvo svoje zemlje u UNESKO-u tvrde da povlačenje podrške Vašingtona omogućava Kini da igra preveliku ulogu u svetskoj organizaciji.

El-Anani (54) je radio kao turistički vodič kroz drevne egipatske lokalitete, doktorirao je u Francuskoj i postao poznati egiptolog.

Potom je bio ministar za antikvitete od 2016. do 2019. godine, a zatim je dve godine, nakon što su dva resora spojena, vodio ministarstvo turizma i antikviteta.

Sada je univerzitetski profesor i predaje egiptologiju na javnom univerzitetu u Kairu.

Arapske zemlje odavno žele da vode UNESKO.

Afrička unija i Arapska liga su među onima koje su izrazile podršku njegovoj kandidaturi.

Očekuje se da će se El-Anani fokusirati na kulturne programe UNESKO-a i obećao je da će nastaviti rad UNESKO-a u borbi protiv antisemitizma i verske netolerancije.

Rekao je i da će pokušati da vrati SAD u članstvo agencije.

Izrael je napustio UNESKO 2018. godine.

(Kurir)

