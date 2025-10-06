KARBONARA ZA AMERIKANCE NA VILJUŠČICU: Carine koje je Rimu uveo američki predsednik ugrožavaju 34.000 kompanija.

NOVE američke carinske tarife od 15 procenata, uvedene za zemlje EU, utiču već na 34.000 italijanskih kompanija, posebno onih iz sektora poljoprivrede, prehrane, mašinske, automobilske i farmaceutske industrije. I tek što je počelo sabiranje gubitaka, kao bomba je odjeknula vest da SAD uvode supercarinsku taksu od 107 procenata na italijansku pastu od januaru 2026. godine.

Italijanska Ambasada u Vašingtonu je odmah reagovala, kao i Ministarstva spoljnih poslova i poljoprivrede, koja su se već aktivirala kako bi pokušala da nagovore američko Ministarstvo trgovine da promeni mišljenje pre nego što predlog stupi na snagu. Jer, upravo je pasta jedan od naznačajnijih sektora izvoza iz Italije u SAD.

Naime, američko Ministarstvo za trgovinu optužilo je dve italijanske kompanije u tom sektoru za damping cene, jer su, navodno, izvozile robu po cenama znatno nižim od vrednosti na domaćem tržištu. Shodno tome, predložilo je carinu od 91,74 procenta, uz već važeće od 15 posto, čime se stiglo skoro na 107 procenata. Sa tolikim carinama pasta bi postala luksuz u SAD, što bi redukovalo njen izvoz iz Italije.

Bio bi to smrtonosni udarac za „proizvedeno u Italiji“, jadikuju proizvođači paste, pošto je 2024. godine izvoz raznih testenina iznosio 800 miliona evra. Italijanski eksperti odmah su uradili kontrole na tržištu u Americi i dokumentovali da je pasta u Americi nije prodata po nižim cenama. Italija demantuje damping, ali se čeka odluka iz SAD.

Pogođen je i izvoz vina i maslonovog ulja. Automobilski sektor je pod pritiskom. Iako su carine pale sa 25 na 15 procenata, zbog jake azijske konkurencije i smanjenih marži, teško ide. Italija je, inače, zajedno sa Nemačkom, među najranjivijim zemljama zbog svoje velike zavisnosti od izvoza na američko tržište.

Italija je u SAD izvezla u 2024. godini robe u vrednosti od 70 milijardi evra i nema nade da ta brojka bude ni izbliza dostignuta. U avgustu je italijanski izvoz u SAD pao za 21,2 procenta u odnosu na isti period prošle godine, a Italija još nije uspela da nadoknadi gubitak povećanjem eksporta na druga tržišta.