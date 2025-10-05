OLUJA IZAZVALA POTPUNI HAOS: Poplave i klizišta odnose sve pred sobom - ima mrtvih (VIDEO)
OBILNE kiše u Nepalu izazvale su klizišta i poplave koje su blokirale puteve, odnele mostove i ubile najmanje 22 osobe u poslednjih 36 sati, saopštili su danas lokalni zvaničnici.
- Osamnaest ljudi je poginulo u različitim klizištima u okrugu Ilam na istoku, koji graniči sa Indijom. Tri osobe su poginule na jugu Nepala posle udara groma, a jedna osoba je stradala u poplavama u okrugu Udajapur, takođe na istoku Nepala - rekao je portparol policije Binod Ghimire, prenosi Rojters.
Jedanaest ljudi je odneseno poplavama i od subote se vode kao nestali, saopštile su vlasti.
- Spasilački napori su u toku - izjavila je Šanti Mahat, portparolka Nacionalne uprave za upravljanje i smanjenje rizika od katastrofa (NDRRMA).
Nekoliko auto-puteva je blokirano klizištima ili odneseno poplavama, ostavljajući stotine putnika zaglavljenim, saopštile su vlasti.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŽESTOK NAPAD RUSIJE TOKOM NOĆI: Poljska digla borbene avione, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)
05. 10. 2025. u 07:45
AMERIČKI DIPLOMATA: Hamas će dobiti ultimatum tokom pregovora o planu za Gazu
05. 10. 2025. u 00:45
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)