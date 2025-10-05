OLUJA IZAZVALA POTPUNI HAOS: Poplave i klizišta odnose sve pred sobom - ima mrtvih (VIDEO)

OBILNE kiše u Nepalu izazvale su klizišta i poplave koje su blokirale puteve, odnele mostove i ubile najmanje 22 osobe u poslednjih 36 sati, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Foto: Printskrin Iks/@IndiaToday

- Osamnaest ljudi je poginulo u različitim klizištima u okrugu Ilam na istoku, koji graniči sa Indijom. Tri osobe su poginule na jugu Nepala posle udara groma, a jedna osoba je stradala u poplavama u okrugu Udajapur, takođe na istoku Nepala - rekao je portparol policije Binod Ghimire, prenosi Rojters.

Jedanaest ljudi je odneseno poplavama i od subote se vode kao nestali, saopštile su vlasti.

Heavy rains lash Nepal's capital Kathmandu, road traffic suspended. Landslides and floods are also being reported. Flights operations resume which were earlier suspended.@pankajj_das and @rohit_manas share more details.#Nepal #Rainfall | @anchorAnjaliP pic.twitter.com/w2FMvRPKaR — IndiaToday (@IndiaToday) October 5, 2025

- Spasilački napori su u toku - izjavila je Šanti Mahat, portparolka Nacionalne uprave za upravljanje i smanjenje rizika od katastrofa (NDRRMA).

Nekoliko auto-puteva je blokirano klizištima ili odneseno poplavama, ostavljajući stotine putnika zaglavljenim, saopštile su vlasti.

(Tanjug)