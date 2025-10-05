Svet

OLUJA IZAZVALA POTPUNI HAOS: Poplave i klizišta odnose sve pred sobom - ima mrtvih (VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2025. u 08:58

OBILNE kiše u Nepalu izazvale su klizišta i poplave koje su blokirale puteve, odnele mostove i ubile najmanje 22 osobe u poslednjih 36 sati, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Foto: Printskrin Iks/@IndiaToday

- Osamnaest ljudi je poginulo u različitim klizištima u okrugu Ilam na istoku, koji graniči sa Indijom. Tri osobe su poginule na jugu Nepala posle udara groma, a jedna osoba je stradala u poplavama u okrugu Udajapur, takođe na istoku Nepala - rekao je portparol policije Binod Ghimire, prenosi Rojters.

Jedanaest ljudi je odneseno poplavama i od subote se vode kao nestali, saopštile su vlasti.

- Spasilački napori su u toku - izjavila je Šanti Mahat, portparolka Nacionalne uprave za upravljanje i smanjenje rizika od katastrofa (NDRRMA).

Nekoliko auto-puteva je blokirano klizištima ili odneseno poplavama, ostavljajući stotine putnika zaglavljenim, saopštile su vlasti.

(Tanjug)

