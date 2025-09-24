Svet

REVOLUCIJA U NEPALU IPAK BILA "OBOJENA": Novoimenovani "ekspertski" ministri povezani sa zapadnim NVO službama

24. 09. 2025. u 15:17

NOVOIMENOVANI "ekspertski" ministri su uglavnom iz nevladinih organizacija koje godinama finansiraju američke agenture, kaže analitičar Brajan Berletić.

AP Photo/Prakash Timalsina

Od četiri "ekspertska" ministra koje je imenovala nova vlada Nepala, tri su iz nevladinih organizacija povezanih sa USAID-om, Soroš Fondacijom i drugim agenturama Zapada, što ukazuje da je nedavni prevrat u Katmanduu ipak bio "obojena revolucija", kaže geopolitički analitičar Brajan Berletić.

Početkom ovog meseca je u Nepalu došlo do masovnih demonstracija, u kojima je zapaljena skupština i oborena vlada. Omladinska organizacija "Hami Nepal" ("Mi smo Nepal") Sudana Gurunga kaže da je preko platformi Instagram i Diskord organizovala spontani prevrat "Gen Zed" kako bi se izborila sa korupcijom i zavela demokratiju.

U ponedeljak je privremena premijerka Sušila Karki imenovala četiri nova ministra. Novi ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju je Mahabir Pun, dok je Madan Prasad Parivar preuzeo resor poljoprivrede i stočarstva.

Berletić podseća da Pun vodi "Nacionalni centar za inovacije", NVO koju već godinama finansira USAID, tek nedavno ukinuta američka agencija za međunarodni razvoj. 

Da sve bude još gore, dodaje on, Parijar je direktor "Fondacije Samata", čiji su sponzori, između ostalih, Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED), Međunarodni republikanski institut (IRI), USAID i Fond "Otvoreno društvo" Džordža Soroša.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Novi ministar informisanja Džagadiš Parel dolazi iz NVO "Medija help lajn", čiji su najveći partneri USAID i britanska vlada.

Karki je prethodno imenovala tri ministra – finansija, energetike i saobraćaja, te unutrašnjih poslova – dok je ostale portfelje zadržala za sebe. Četvrti ministar postavljen u ponedeljak je Anil Kumar Sinha, koji je dobio resore industrije i trgovine, pravde i parlamentarnih poslova, kao i socijalnih pitanja.

Sinha je posle polaganja zakletve izjavio je da će prioritet u dobijanju državnih poslova imati "porodice mučenika Gen Zed". U revolucionarnim neredima su poginule ukupno 72 osobe, među kojima su demonstranti, policajci, zatvorenici i civili.

(rt.rs)

