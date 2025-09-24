"PEHOVI" SE (NE)DEŠAVAJU SLUČAJNO: Zašto je Tramp morao peške u UN

POVODOM incidenta na pokretnim stepenicama reagovala je Bela kuća i pozvala na hitnu istragu, a potparol UN rekao je da je Trampov snimatelj možda zaustavio stepenice.

Foto: Tanjug

Jednog čoveka su poterala (čak) dva malera u jednom danu i na istom mestu. S obzirom na to da se ne radi o običnom čoveku i mestu, već o predsedniku SAD Donaldu Trampu i zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde se odražava zasedanje Generalne skupštine UN, priča dobija zaplet.

Naime, pokretne stepenice koje su koristili predsednik SAD i prva dama Melanija Tramp zaustavile su se prilikom njihovog dolaska na Generalnu skupštinu UN, pa su išli peške.

A tokom obraćanja pred skupštinom, Tramp je primetio da ne radi ni teleprompter.

- Ovo su dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija - loše pokretne stepenice i loš teleprompter - rekao je Tramp, govoreći pred skupštinom od 193 člana.

Povodom incidenta na pokretnim stepenicama reagovala je Bela kuća i pozvala na hitnu istragu.

Portparol Bele kuće Kerolajn Levit, izrazila je zabrinutost i naglasila da ukoliko je incident bio nameran, odgovorni bi morali da budu otpušteni i odmah istraženi, preneli su mediji.

- Ako je neko u UN namerno zaustavio pokretne stepenice dok su predsednik i prva dama išli po njima, mora da bude otpušten i odmah istražen - napisala je Levit na Iksu.

Foto: Tanjug

Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da je Trampov snimatelj možda nenamerno aktivirao bezbednosnu funkciju na pokretnim stepenicama, koje su se zaustavile kada je na njih stupio Tramp u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Dižarik je rekao da očitavanje centralne procesorske jedinice pokretnih stepenica pokazuje da su se "zaustavile" nakon što se aktivirao ugrađeni sigurnosni mehanizam na češljastom stepeniku na vrhu eskalatora, i da se to dogodilo dok se Trampov snimatelj penjao unazad uz pokretne stepenice kako bi snimio njegov dolazak sa prvom damom Melanijom Tramp, prenosi Rojters.

- Snimatelj je možda nenamerno aktivirao bezbednosnu funkciju. Bezbednosni mehanizam je dizajniran da spreči da ljudi ili predmeti slučajno budu uhvaćeni i zaglavljeni ili uvučeni u zupčanike - rekao je Dižarik u pisanoj izjavi.

Povodom problema sa teleprompterom, zvaničnik UN rekao da je da je Bela kuća upravljala sopstvenim teleprompterom.

Nakon što je Tramp završio govor, predsednica Generalne skupštine UN Analena Berbok je kazala da "teleprompteri UN rade besprekorno".

Potpredsednik SAD Džej Di Vens poručio je da je "lepo imati pametnog predsednika".

Postavlja se pitanje kako bi se Berbokova snašla u toj situaciji.

(RT)