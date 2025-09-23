Svet

VLAST U KIJEVU NASTAVLJA SA ZLOČINIMA: Petoro civila ranjeno u napadu na Belgorod

Novosti online

23. 09. 2025. u 22:20

PETORO civila ranjeno je usled raketnog granatiranja Belgoroda koje su izvele Oružane snage Ukrajine, izjavio je gubernator Vjačeslav Gladkov.

ВЛАСТ У КИЈЕВУ НАСТАВЉА СА ЗЛОЧИНИМА: Петоро цивила рањено у нападу на Белгород

Foto: Shutterstock

On je istakao da je letelica bila usmerena ka teritoriji trgovinskog objekta.

Gladkov je napomenuo da se jedna od zgrada kompanije zapalila, a vatrogasne ekipe su ugasile izvor požara.

Oštećeno je staklo obližnjeg društvenog objekta. Sve hitne službe su na licu mesta, posledice se utvrđuju, naglasio je on.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)