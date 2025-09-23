PETORO civila ranjeno je usled raketnog granatiranja Belgoroda koje su izvele Oružane snage Ukrajine, izjavio je gubernator Vjačeslav Gladkov.

Foto: Shutterstock

On je istakao da je letelica bila usmerena ka teritoriji trgovinskog objekta.

Gladkov je napomenuo da se jedna od zgrada kompanije zapalila, a vatrogasne ekipe su ugasile izvor požara.

Oštećeno je staklo obližnjeg društvenog objekta. Sve hitne službe su na licu mesta, posledice se utvrđuju, naglasio je on.

(Sputnjik)