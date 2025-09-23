VLAST U KIJEVU NASTAVLJA SA ZLOČINIMA: Petoro civila ranjeno u napadu na Belgorod
PETORO civila ranjeno je usled raketnog granatiranja Belgoroda koje su izvele Oružane snage Ukrajine, izjavio je gubernator Vjačeslav Gladkov.
On je istakao da je letelica bila usmerena ka teritoriji trgovinskog objekta.
Gladkov je napomenuo da se jedna od zgrada kompanije zapalila, a vatrogasne ekipe su ugasile izvor požara.
Oštećeno je staklo obližnjeg društvenog objekta. Sve hitne službe su na licu mesta, posledice se utvrđuju, naglasio je on.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSKA SREDSTVA MORAJU SLUŽITI UKRAJINI: Zelenski poslao poruku iz Njujorka
23. 09. 2025. u 08:23
UKRAJINA SE PRETVORILA U KONCENTRACIONI LOGOR: Medvedčuk žestoko o Zelenskom
22. 09. 2025. u 11:04
NATO I EU DA SE POGLEDAJU U OGLEDALO, UGLEDAĆE KRIVCA: Zaharova o napadu Kijeva na Krim
22. 09. 2025. u 07:33
HAOS: VSU šalje neobučene plaćenike na front
21. 09. 2025. u 23:11
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)