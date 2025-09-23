"SVET UŠAO U ERU NAJVEĆIH KRIZA" Trampove glavne poruke sa govornice UN i veliko priznanje o Ukrajini

POČETAK ukrajinskog sukoba povezan je sa greškama američkog rukovodstva, izjavio je američki lider Donald Tramp na otvaranju nedelje visokog nivoa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

On je istakao da neumorno radi na okončanju ukrajinskog sukoba i istakao svoj dobar odnos sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Pored toga, on je naglasio da su SAD spremne da uvedu „ozbiljne carine“ Rusiji ako se ona ne složi sa okončanjem ukrajinskog sukob.

Tramp je još rekao da zahteva da se Evropa „pridruži“ američkim ograničenjima protiv Moskve preduzimanjem sličnih mera za okončanje ukrajinskog sukoba.

Predsednik SAD je govoru nazvao Kinu i Indiju „glavnim sponzorima“ ukrajinskog sukoba zbog njihove ekonomske saradnje sa Rusijom.

Svet ušao u eru najvećih kriza

Došao sam u UN da pružim „ruku američkog vođstva“ onima koji su spremni da se pridruže SAD u izgradnji bezbednijeg sveta, poručio je on.

Predsednik SAD je ocenio da se mir koji je postigao tokom prvog predsedničkog mandata „urušio“, ustupivši mesto „najvećim krizama“.

„Prošlo je šest godina otkako sam poslednji put stajao u ovoj velikoj sali i obratio se svetu koji je bio prosperitetan i miran tokom mog prvog mandata. Od tog dana, ratno oružje je uništilo mir koji sam uspostavio na dva kontinenta, a era mira i stabilnosti ustupila je mesto jednoj od najvećih kriznih era našeg vremena“, istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, SAD su oslabile „četiri godine radikalizma“ pod bivšim liderom Džozefom Bajdenom, ali zemlja danas „nema konkurenciju“ u svetu.

Pored toga, šef Bele kuće, ocenio je da je NATO tokom njegovog mandata kao predsednika SAD, postao najjači ikada.

EU zbog migranata klizi u pakao

Šef Bele kuće komentarisao je i aktuelnu situaciju u svetu i Evropi sa migrantima.



On je takođe dodao da UN ne rešavaju probleme, već stvaraju nove - uključujući ilegalne migrante koji se infiltriraju u mirne zemlje.Tramp je poručio da evropske zemlje klize u pakao zbog nekontrolisane imigracije.

„Vreme je da se okonča neuspeli eksperiment sa otvorenim granicama. Morate ga okončati sada. Verujte mi, zaista razumem ove probleme. Vaše zemlje idu dođavola. U Americi smo preduzeli odlučne mere da brzo okončamo nekontrolisane migracije“, zaključio je američki lider.

UN neaktivne u rešavanju globalnih sukoba

Istovremeno, američki lider optužio je UN za neaktivnost u rešavanju globalnih sukoba.

Tramp je rekao da je od UN dobio dve stvari: pokvarene pokretne stepenice i teleprompter.

Prethodno, Trampov govor počeo je isključenim teleprompterom, a američki predsednik je obećao krivcu „velike probleme“.

Ranije, reporter RIA Novosti je izvestio da je Tramp po dolasku u UN odbio da odgovori na pitanje da li namerava da izvrši pritisak na Vladimira Zelenskog i pozove ga na pregovore kako bi se rešio ukrajinski sukob.

Debate će se održati od 23. do 27. septembra, a zatim ponovo 29. septembra. Nakon obraćanja generalnog sekretara, Analena Berbok, predsednik 80. zasedanja, održaće govor sa podijuma Generalne skupštine.

Svetski lideri i šefovi delegacija će zatim početi svoje govore. Prema ustaljenoj tradiciji, debate će otvoriti brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva i predsednik SAD Donald Tramp.

Rusiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji će, kako se očekuje, govoriti 27. septembra.

(Sputnjik)