OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a baš o njemu je na nestvaran način govorio kada je otkrio nešto što je malo ko znao o FK Crvena zvezda i FK Partizan.
Kosanović se svojvremeno prisetio vremena kada je direktor najtrofejnijeg kluba u Srbiji bio Vladimir Cvetković i kada je vladalo prijateljstvo između Zvezde i Partizana.
- Cveleta nema na svetu, nigde! Svedok sam bio pozajmice Partizanu. Uveče na večeri sam pitao: zašto dade onoliki novac Žarku Zečeviću (glavnom operativcu crno-belih). "Mišo upamti", rekao je (Cvetković), "Zvezda ne može da bude velika ako nije i Partizan. Viška para imamo, vratiće... nije poklon" - prisetio se "Kosan".
Tada su vladala drugačija vremena...
- Kada sam bio direktor Vojvodine, sa Zvezdom smo igrali utakmicu u Novom Sadu, pa ko pobedi – prvak države! Uprave su bile posvađane zbog "slučaja Zjajo", Cvele me pozvao, kaže "moji bi da dođu, ali neće da mole". I, predložio: "tvojima kaži da bismo došli, ja mojima da vi insistirate na našem dolasku ha, ha..." E, to su bili sportski radnici. Majstori! - prisetio se Kosanović.
Milorad Kosanović preminuo baš na svoj rođendan, ali će ostati upamćen i po svojim fudbalskim veštinama, baš kao i po tome što nije imao dlake na jeziku.
Miodrag Kosanović - biografija
Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. On je u karijeri igrao za Borovo, Proleter, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad.
Miodrag Kosanović je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)