OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!

Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a baš o njemu je na nestvaran način govorio kada je otkrio nešto što je malo ko znao o FK Crvena zvezda i FK Partizan.

FOTO: M. Vukadinović

Kosanović se svojvremeno prisetio vremena kada je direktor najtrofejnijeg kluba u Srbiji bio Vladimir Cvetković i kada je vladalo prijateljstvo između Zvezde i Partizana.

- Cveleta nema na svetu, nigde! Svedok sam bio pozajmice Partizanu. Uveče na večeri sam pitao: zašto dade onoliki novac Žarku Zečeviću (glavnom operativcu crno-belih). "Mišo upamti", rekao je (Cvetković), "Zvezda ne može da bude velika ako nije i Partizan. Viška para imamo, vratiće... nije poklon" - prisetio se "Kosan".

Tada su vladala drugačija vremena...

- Kada sam bio direktor Vojvodine, sa Zvezdom smo igrali utakmicu u Novom Sadu, pa ko pobedi – prvak države! Uprave su bile posvađane zbog "slučaja Zjajo", Cvele me pozvao, kaže "moji bi da dođu, ali neće da mole". I, predložio: "tvojima kaži da bismo došli, ja mojima da vi insistirate na našem dolasku ha, ha..." E, to su bili sportski radnici. Majstori! - prisetio se Kosanović.

Milorad Kosanović / FOTO: N. Paraušić

Milorad Kosanović preminuo baš na svoj rođendan, ali će ostati upamćen i po svojim fudbalskim veštinama, baš kao i po tome što nije imao dlake na jeziku.

Miodrag Kosanović - biografija



Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. On je u karijeri igrao za Borovo, Proleter, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad.



Miodrag Kosanović je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).



