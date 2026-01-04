KAKVE SCENE: Sneg okovao Srbiju, a Crvena zvezda...

Vremenska prognoza za Beograd i Srbiju staje u jednu reč - sneg. Ali, čak ni mećava koja je zahvatila glavni grad Srbije nije omela odlazak FK Crvena zvezda na pripreme u toplije krajeve.

Foto: Printskrin Instagram/FK Crvena zvezda

Po pravom kijametu, fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na pripreme u tursku Antaliju.

Novi/stari šef stručnog štaba beogradskog kluba Dejan Stanković će moći da računa na 32 fudbalera.



Na spisku putnika na zimske pripreme našli su se:

Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Savo Radanović, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Jegor Prucev, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Luka Zarić, Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović.

Zvezda je saopštila da će se ekipi danas u Antaliji priključiti Šavi Babika, dok će Rodrigao na raspolaganju Dejanu Stankoviću biti od 6. januara.

Crvena zvezda će u Antaliji boraviti do 15. januara.

Podsetimo, šampion Srbije je trenutno drugi na tabeli Superlige...

... a u Ligi Evrope je na dobrom putu da u preostala dva kola takmičenja u zajedničkoj grupi - izbori plasman u nokaut fazu.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)