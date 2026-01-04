PROCURILA OPTUŽNICA: Evo za šta se terete Maduro i njegova supruga

BONDI je objavila da će se Maduro i njegova supruga "uskoro suočiti s punim gnevom američke pravde na američkom tlu pred američkim sudovima".

Optužnica američkog Ministarstva pravde protiv Nikolasa Madura, venecuelanskog predsednika, procurela je danas u javnost. Na teret mu se stavlja "vođenje korumpirane i nelegitimne vlade finansirane kroz opsežnu međunarodnu trgovinu drogom koja je godinama preplavljivala SAD tonama kokaina".

Prema dokumentima, Maduro je, zajedno sa suprugom Cilijom Flores, članovima porodice i bliskim saradnicima, navodno upravljao kriminalnom mrežom koja je sarađivala s najnasilnijim narko-kartelima na svetu, uključujući Sinaloa kartel i organizaciju Tren de Aragua.

Glavna tužiteljica Pam Bondi ranije je objavila da će se Maduro i njegova supruga "uskoro suočiti s punim gnevom američke pravde na američkom tlu pred američkim sudovima".

Optužnica dodaje optužbe protiv Floresove i navodi da su oboje odgovorni za:

Zaveru za narkoterorizam

Zaveru za uvoz kokaina u SAD

Posedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava

Zaveru za korištenje oružja u zaštiti narko-operacija

Američke vlasti tvrde da je kroz Venecuelu godišnje krijumčareno do 250 tona kokaina, koristeći brza plovila, ribarske i kontejnerske brodove, te avione s tajnih aerodroma. Maduro i Floresova navodno su pružali logističku podršku i zaštitu narko-kartelima, zloupotrebljavajući državne institucije. Zauzvrat, visoki venecuelanski zvaničnici primali su milione dolara mita.

Optužnica dalje navodi da su u mreži vršene i otmice, premlaćivanja i ubistva osoba koje su dugovale novac od droge ili su ugrožavale kriminalnu mrežu, uključujući i ubistvo lokalnog narko-bosa u Karacasu.

Posebna pažnja posvećena je ulozi Cilie Flores, koja je još 2007. godine, kako se navodi, primila stotine hiljada dolara mita kako bi posredovala između trgovca drogom i direktora Nacionalnog ureda za borbu protiv droge, osiguravajući siguran prolazak avionskih pošiljki kokaina.

Dokument podseća i na slučaj nećaka Madurove supruge, osuđenih 2017. u SAD-u zbog zavere za krijumčarenje tona kokaina, uključujući korišćenje predsedničkog hangara u Karacasu. Oni su 2022. pušteni u okviru razmene zatvorenika.

(AVAZ)