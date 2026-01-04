HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
U izjavi za BBC, Starmer je rekao da želi da prikupi sve relevantne informacije pre nego što zauzme stav.
- Želim da prikupim sve materijalne činjenice, jednostavno nemamo potpunu sliku u ovom trenutku - stvari se brzo menjaju - rekao je Starmer, ponovivši da Velika Britanija nije učestvovala u napadu.
Starmer je rekao da mora da razgovara sa predsednikom Sjedinjenjih Američkih Država Donaldom Trampom i drugim saveznicima Velike Britanije pre nego što bude mogao dalje da komentariše.
On je rekao da je "celog života bio zagovornik međunarodnog prava", ali je odbio da osudi napad SAD, jer "želi da se uveri da ima sve činjenice" na raspolaganju.
