Svet

HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje

Новости онлине

04. 01. 2026. u 13:38

PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.

ХАОС У БРИТАНИЈИ ЗБОГ ВЕНЕЦУЕЛЕ: Британски премијер не зна како да реагује

Foto: Profimedia

U izjavi za BBC, Starmer je rekao da želi da prikupi sve relevantne informacije pre nego što zauzme stav.

- Želim da prikupim sve materijalne činjenice, jednostavno nemamo potpunu sliku u ovom trenutku - stvari se brzo menjaju - rekao je Starmer, ponovivši da Velika Britanija nije učestvovala u napadu.

Starmer je rekao da mora da razgovara sa predsednikom Sjedinjenjih Američkih Država Donaldom Trampom i drugim saveznicima Velike Britanije pre nego što bude mogao dalje da komentariše.

On je rekao da je "celog života bio zagovornik međunarodnog prava", ali je odbio da osudi napad SAD, jer "želi da se uveri da ima sve činjenice" na raspolaganju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO JE OTET MADURO? Detalji američke operacije Apsolutna odlučnost
Svet

0 1

KAKO JE OTET MADURO? Detalji američke operacije "Apsolutna odlučnost"

OBAVEŠTAJCI CIA su od avgusta prikupljali podatke o svakodnevnim kretanju Madura i zahvaljujući dronovima koji su im omogućili da mapiraju sitne detalje o njegovim rutinama. "Apsolutna odlučnost" je zapravo počela sajber operacijom koja je isključila struju u većem delu Karakasa, kako bi se avionima, dronovima i helikopterima omogućilo da se približe neotkriveni.

04. 01. 2026. u 14:39

Politika
Tenis
Fudbal
TO NAJLEPŠE PEGLA BORE Ovo je tajna mladolikog izgleda Snežane Savić

"TO NAJLEPŠE PEGLA BORE" Ovo je tajna mladolikog izgleda Snežane Savić