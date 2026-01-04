"DOBRO VOLJENOG VENECUELANSKOG NARODA MORA DA PREVLADA" Papa Lav: Venecuela treba da ostane nezavisna zemlja
PAPA Lav izjavio je danas da sa "dušom punom zabrinutosti" prati dešavanja u Venecueli, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.
U svom obraćanju, Papa je pozvao na očuvanje nezavisnosti Venecuele i poštovanje ljudskih prava u toj zemlji, preneo je Rojters.
- Pratim razvoj situacije u Venecueli sa srcem punim zabrinutosti. Dobro voljenog venecuelanskog naroda mora da prevlada nad svim drugim razmatranjima i dovede do prevazilaženja nasilja i kretanja putem pravde i mira, garantujući suverenitet zemlje, osiguravajući vladavinu prava utvrđenu Ustavom, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe i radeći zajedno na izgradnji spokojne budućnosti saradnje, stabilnosti i harmonije, sa posebnom pažnjom na najsiromašnije koji pate zbog teške ekonomske situacije - rekao je papa.
Sjedinjene Američke Države juče su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. Maduro i Flores se trenutno nalaze u Pritvorskom centru u Njujorku.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
Papa otpustio kardinala koji je Čarlija Kirka zvao "modernim svetim Pavlom"
18. 12. 2025. u 22:21
PAPA LAV 14. PREDOVDIO BOŽIĆNU MISU: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga
25. 12. 2025. u 00:28
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
04. 01. 2026. u 13:38
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)