Svet

"DOBRO VOLJENOG VENECUELANSKOG NARODA MORA DA PREVLADA" Papa Lav: Venecuela treba da ostane nezavisna zemlja

P. Đurđević

04. 01. 2026. u 14:04

PAPA Lav izjavio je danas da sa "dušom punom zabrinutosti" prati dešavanja u Venecueli, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

ДОБРО ВОЉЕНОГ ВЕНЕЦУЕЛАНСКОГ НАРОДА МОРА ДА ПРЕВЛАДА Папа Лав: Венецуела треба да остане независна земља

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

 U svom obraćanju, Papa je pozvao na očuvanje nezavisnosti Venecuele i poštovanje ljudskih prava u toj zemlji, preneo je Rojters.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

- Pratim razvoj situacije u Venecueli sa srcem punim zabrinutosti. Dobro voljenog venecuelanskog naroda mora da prevlada nad svim drugim razmatranjima i dovede do prevazilaženja nasilja i kretanja putem pravde i mira, garantujući suverenitet zemlje, osiguravajući vladavinu prava utvrđenu Ustavom, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe i radeći zajedno na izgradnji spokojne budućnosti saradnje, stabilnosti i harmonije, sa posebnom pažnjom na najsiromašnije koji pate zbog teške ekonomske situacije - rekao je papa.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Sjedinjene Američke Države juče su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. Maduro i Flores se trenutno nalaze u Pritvorskom centru u Njujorku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice
Svet

3 20

uživoDAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice

U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

04. 01. 2026. u 09:55 >> 00:53

Politika
Tenis
Fudbal
SALETOVI POSLEDNJI DANI: Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj

SALETOVI POSLEDNjI DANI: "Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj"