"DOBRO VOLJENOG VENECUELANSKOG NARODA MORA DA PREVLADA" Papa Lav: Venecuela treba da ostane nezavisna zemlja

PAPA Lav izjavio je danas da sa "dušom punom zabrinutosti" prati dešavanja u Venecueli, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

U svom obraćanju, Papa je pozvao na očuvanje nezavisnosti Venecuele i poštovanje ljudskih prava u toj zemlji, preneo je Rojters.

- Pratim razvoj situacije u Venecueli sa srcem punim zabrinutosti. Dobro voljenog venecuelanskog naroda mora da prevlada nad svim drugim razmatranjima i dovede do prevazilaženja nasilja i kretanja putem pravde i mira, garantujući suverenitet zemlje, osiguravajući vladavinu prava utvrđenu Ustavom, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe i radeći zajedno na izgradnji spokojne budućnosti saradnje, stabilnosti i harmonije, sa posebnom pažnjom na najsiromašnije koji pate zbog teške ekonomske situacije - rekao je papa.

Sjedinjene Američke Države juče su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. Maduro i Flores se trenutno nalaze u Pritvorskom centru u Njujorku.

(Tanjug)

