"PUTIN ŠPIJUNIRA I UBIJA" Merc optužuje ruskog predsednika: Već dugo testira granice
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc danas je optužio Vladimira Putina za "ubistva i za to da pokušava da destabilizuje Zapad testiranjem njegovih granica i sabotažom".
Govoreći na parlamentarnom debatnom skupu gde se sukobio sa krajnje desničarskom opozicijom, Merc je rekao da su nedavni ruski upadi u poljski i rumunski vazdušni prostor deo dugogodišnjeg trenda testiranja granica Zapada, prenosi Rojters.
- Putin već dugo testira granice, sabotira. On špijunira, ubija, pokušava da nas uznemiri. Rusija želi da destabilizuje naša društva - kazao je Merc.
On je rekao da je predaja Ukrajine Rusiji neprihvatljiva.
- Nametnut mir, mir bez slobode, podstakao bi Putina da traži sledeću metu - istakao je nemački kancelar.
Merc je i ranije kritikovao Putina rekavši da je ratni zločinac, što je navelo Kremlj da saopšti da stavove nemačkog lidera o mirovnim pregovorima za Ukrajinu ne treba uzimati u obzir, navodi agencija.
Kremlj negira da su njegove snage počinile bilo kakve ratne zločine u Ukrajini, a takođe je odbacio kao besmislice tvrdnje Julije Navaljne, supruge pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, da je njen suprug ubijen u zatvoru.
(Tanjug)
