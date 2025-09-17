"PUTIN ŠPIJUNIRA I UBIJA" Merc optužuje ruskog predsednika: Već dugo testira granice

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc danas je optužio Vladimira Putina za "ubistva i za to da pokušava da destabilizuje Zapad testiranjem njegovih granica i sabotažom".

Govoreći na parlamentarnom debatnom skupu gde se sukobio sa krajnje desničarskom opozicijom, Merc je rekao da su nedavni ruski upadi u poljski i rumunski vazdušni prostor deo dugogodišnjeg trenda testiranja granica Zapada, prenosi Rojters.

- Putin već dugo testira granice, sabotira. On špijunira, ubija, pokušava da nas uznemiri. Rusija želi da destabilizuje naša društva - kazao je Merc.

On je rekao da je predaja Ukrajine Rusiji neprihvatljiva.

- Nametnut mir, mir bez slobode, podstakao bi Putina da traži sledeću metu - istakao je nemački kancelar.

Merc je i ranije kritikovao Putina rekavši da je ratni zločinac, što je navelo Kremlj da saopšti da stavove nemačkog lidera o mirovnim pregovorima za Ukrajinu ne treba uzimati u obzir, navodi agencija.

Kremlj negira da su njegove snage počinile bilo kakve ratne zločine u Ukrajini, a takođe je odbacio kao besmislice tvrdnje Julije Navaljne, supruge pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, da je njen suprug ubijen u zatvoru.

