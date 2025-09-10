NEZAPAMĆEN HAOS U FRANCUSKOJ: Policija tuče novinare, upotrebljen i vodeni top, situacija eskalirala (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE 473 osobe uhapšene su na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

AP Photo/Thibault Camus

Povređeno 13 policajaca, uhapšene 473 osobe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je danas da su tokom protesta širom te zemlje uhapšene 473 osobe, uključujući 203 u Parizu.

Prema podacima Ministarstva, 13 pripadnika snaga bezbednosti je lakše povređeno.

Kako se navodi, najmanje 175.000 ljudi učestvovalo u protestima "Blokiraj sve", a širom zemlje održano je 550 skupova, prenosi BFMTV.

Govor novog premijera Francuske tokom preuzimanja dužnosti trajao samo dva minuta i 48 sekundi

Novi francuski premijer Sebastijan Lekorni govorio je samo dva minuta i 48 sekundi prilikom preuzimanja premijerske dužnosti od svog prethodnika Fransoa Bajrua u rezidenciji premijera Matinjonu.

"Neću da držimi veliki govor", rekao je na samom početku bliski saradnik predsednika Francuske Emanuela Makrona, ističući da "nestabilnost zahteva skromnost".



- Biće potrebno da se menjamo, da budemo kreativniji i ozbiljniji u načinu na koji radimo sa opozicijom. Biće potrebni i prekidi sa prethodnim praksama - ne samo u formi i metodi, već i u suštini - rekao je dalje Lekorni.

Novi francuski premijer zaključio je govor jednostavnom rečenicom: "Uspećemo", nakon čega je pozdravio ministre prethodne vlade, razmenio nekoliko reči sa zaposlenima u Matinjonu i ušao u svoje nove kancelarije.

Kako navode francuski mediji, njegov uzdržani stil u oštrom je kontrastu sa, na primer, stilom Gabrijela Atala, koji je prilikom preuzimanja funkcije prošlog septembra govorio gotovo 20 minuta, što je tada iritiralo njegovog naslednika Mišela Barnijea.

Tradicionalno, govori novih premijera traju barem 10-ak minuta i služe za postavljanje političkog tona za mesece koji dolaze, osim u izuzetnim slučajevima, poput ledene primopredaje između Fransoa Fijona i Žan-Marka Eroa, koji je govorio samo minut i 20 sekundi, navodi francuski kanal.

Policija upotrebila vodeni top

Policija u Marseju i Monpeljeu upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante, dok je 700 ljudi pokušalo nasilno da upadne na železničku stanicu Sen Šarl.

LBD, Ultrasons, canon à eau, des centaines de policier continuent à réprimer en réponse à la détermination des plus de 10 000 manifestants à Montpellier ! pic.twitter.com/VJvcEhs7Qn — Le Poing Levé Montpellier (@lepoinglevemtp) September 10, 2025

RESTORAN U PLAMENU: Vatrogasci se bore sa vatrom usred protesta - Haos u Parizu se nastavlja

Vatrogasci u centru Pariza pokušavaju da ugase požar u korejskom restoranu u pariskom okrugu Al.

Žandarmi i policajci su evakuisali ljude koji su se još nalazili u objektu jednog po jednog, javlja BFM TV.

Uhapšene 132 osobe

Prema podacima pariske policije, uhapšene su 132 osobe u pariskom regionu, prenosi BFM TV.

- Policija vrši akcije deblokada na glavnim saobraćajnicama, trajmvajskim i autobuskim depoima i kružnim tokovima, rekao je danas odlazeći francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo.

"Osuđujem ove akte, koji su neprihvatljivi", rekao je Retajo i naglasio da su ove blokade pokušaji ograničavanja kretanja i slobode Francuza, i da niko ne treba druge da "uzima za taoce".

Na društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi kako je policija krenula da palicama udara novinare.

Demonstranti su došli i do Ministarstva unutrašnjih poslova, međutim suzavci su ih odmah sprečili.

Policija je takođe napala i bicikliste - pogledajte detaljnije klikom OVDE

Ispred gimnazije Elen - Buše u Parizu došlo je do sukoba Specijalnih jedinica francuske policije (CRS) i demonstranata koji policiju gađaju smećem i kamenjem.

Foto: G. Čvorović

Ispred škole su postavljene kante sa smećem i samo mali broj učenika je uspeo da uđe u učionicu.

Prema pisanju Parizijena na jednom od transparenata ispred škole piše: "Prvi korak spalite kante za smeće, drugi korak. Spalite matinjon kao u Nepalu“.

Foto: G. Čvorović

Demonstranti su pokušali da blokiraju stanicu gradskog prevoznika Montrej, ali je policija upotrebila suzavac, prenosi Figaro.

AP Photo/Philippe Magoni

Oko stotinu učenika okupilo se ispred srednje škole Klod Mone u Parizu u 13. arondismanu, gde su ispred dva ulaza postavili kante za smeće, a na kapijama je okačen transparent na kojem piše "Stop represiji, živeo srednjoškolski pokret“.

Foto: G. Čvorović

Protesti su prijavljeni ispred još nekih srednjih škola u Parizu, a kako se navodi ispred škole između 12. i 13. arondismana policija je upotrebila suzavac.

AP Photo/Philippe Magoni

Pojedini učenici nose palestinske zastave i skandiraju "Slobodna Palestina“.

Foto: G. Čvorović

U Renu je blokirana obilaznica, a bačene su i dimne bombe.

Foto: G. Čvorović

Iz jedne autobuske kompanije rekli su da su demonstranti kamenjem gađali autobus, a da je vozač u poslednji momenat uspeo da izađe iz vozila i izbegne kamenice.

AP Photo/Philippe Magoni

Navode i da je zapaljen jedan autobus.

Blokirana je i obilaznica u Nantu, gde je došlo do sukoba policije i demonstranata zbog čega su uhapšene četiri osobe.

AP Photo/Philippe Magoni

Učesnici protesta su na putu na aerodromu postavili blokadu oko 04 časova, kao i u blizini dvorca vojvode od Bretanje.

U Lionu, demonstranti su pokušali da blokiraju kej Viktor Ogagrije, i tu su se verbalno sukobili sa vozačima koji su pokušali da prođu.

AP Photo/Philippe Magoni

U Brestu demonstranti su obučeni kao klovnovi i pokušali su da blokiraju ključni kružni tok u tom gradu, ali ih je policija potisnula i tom prilikom uhapsila osam osoba, prenosi Parizijen.

AP Photo/Philippe Magoni

U tom gradu, u luci, gde se nalazi i najveće skladište nafte u regionu, 150 demonstranata priprema teren za proteste najavljene za 10.30 sati, i tu je primećen veliki broj policije i žandarmerije.

AP Photo/Philippe Magoni

Policija je saopštila da je „koristila resurse da rastera neprijateljski nastrojene demonstrante koji su blokirali saobraćaj na Univerzitetskom mostu i kejevima", prenosi BFM TV.

Proteste je organizovala grupa „Blokirajmo sve'', a prema informacijama francuske žandarmerije, više od 1.000 demonstranata je na ulicama Francuske i 10 puteva je blokirano.

Nekoliko velikih grupa demonstranata okupilo se u Lionu gde oko 100 ljudi blokira kružni tok Fejsin nakon blokade obližnjeg puta, prenosi BFM. Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su „značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.

AP Photo/Philippe Magoni

- One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem - rekao je on.

Odlazeći ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo rekao je ranije da su osujećeni pokušaji blokada u Parizu i Bordou, dok su službe unutrašnje bezbednosti Francuske saopštile da očekuju da će oko 100.000 ljudi učestvovati u demonstracijama i blokadama širom zemlje.

Policija je suzavcem oterala demonstrante koji su pokušali da upadnu na parisku železničku stanicu "Gar du Nord" koja važi za najposećeniju po broju putnika u Evropi.

La tension monte à la Gare du Nord où la police empêche les manifestants de pénétrer dans l’enceinte du bâtiment alors qu’une AG de SUD Rail y était prévue à 11h. #10septembre2025 #10septembre #BloquonsTout pic.twitter.com/0VoktqNNlL — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 10, 2025