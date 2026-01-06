OŠTRA PORUKA KINE AMERICI: Prekršeno međunarodno pravo, odmah pustite Madura

VAŠINGTON je svojom operacijom u Karakasu narušio stabilnost međunarodnih odnosa, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning.

- Sjedinjene Američke Države su ignorisale status predsednika Venecuele Nikolasa Madura kao legitimnog šefa države, pokrenule postupak protiv njega i održale takozvano sudsko zasedanje u okviru svog unutrašnjeg pravosuđa. Time su teško narušile suverenitet Venecuele i podrile stabilnost međunarodnih odnosa. Nijedna država nema pravo da svoja pravila stavlja iznad međunarodnog prava - istakla je Mao Ning.

Ona je pozvala na hitno oslobađanje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, uz zahtev da im se obezbedi lična bezbednost.

Mao Ning je naglasila da je Kina spremna da zajedno sa zemljama regiona i međunarodnom zajednicom štiti mir i stabilnost u Latinskoj Americi i Karipskom basenu.

Prema njenim rečima, Peking čvrsto podržava vladu i narod Venecuele u odbrani njihovog suvereniteta, bezbednosti, kao i zakonitih prava i interesa.

- Kina podržava napore zemalja regiona da očuvaju Latinsku Ameriku i Karibe kao zonu mira i spremna je na saradnju sa međunarodnom zajednicom radi zajedničke zaštite regionalne stabilnosti - dodala je kineski diplomata.