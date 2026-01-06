Svet

OŠTRA PORUKA KINE AMERICI: Prekršeno međunarodno pravo, odmah pustite Madura

Новости онлине

06. 01. 2026. u 09:53

VAŠINGTON je svojom operacijom u Karakasu narušio stabilnost međunarodnih odnosa, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning.

ОШТРА ПОРУКА КИНЕ АМЕРИЦИ: Прекршено међународно право, одмах пустите Мадура

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

- Sjedinjene Američke Države su ignorisale status predsednika Venecuele Nikolasa Madura kao legitimnog šefa države, pokrenule postupak protiv njega i održale takozvano sudsko zasedanje u okviru svog unutrašnjeg pravosuđa. Time su teško narušile suverenitet Venecuele i podrile stabilnost međunarodnih odnosa. Nijedna država nema pravo da svoja pravila stavlja iznad međunarodnog prava - istakla je Mao Ning.

Ona je pozvala na hitno oslobađanje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, uz zahtev da im se obezbedi lična bezbednost.

Mao Ning je naglasila da je Kina spremna da zajedno sa zemljama regiona i međunarodnom zajednicom štiti mir i stabilnost u Latinskoj Americi i Karipskom basenu.

Prema njenim rečima, Peking čvrsto podržava vladu i narod Venecuele u odbrani njihovog suvereniteta, bezbednosti, kao i zakonitih prava i interesa.

- Kina podržava napore zemalja regiona da očuvaju Latinsku Ameriku i Karibe kao zonu mira i spremna je na saradnju sa međunarodnom zajednicom radi zajedničke zaštite regionalne stabilnosti - dodala je kineski diplomata.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 24

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"