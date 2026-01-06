KLJUČNI TRAMPOV ČOVEK: Grenland s pravom pripada SAD, možemo da ga zauzmemo (VIDEO)

GLAVNI SAVETNIK američkog predsednika Donalda Trampa Stiven Miler izjavio je da Grenland s pravom pripada Sjedinjenim Američkim Državama i da Trampova administracija može da zauzme tu poluautonomnu dansku teritoriju ako želi.

Foto: X

On je za Si-en-en rekao da se niko neće vojno boriti protiv SAD oko budućnosti Grenlanda, a nakon što je više puta upitan da li bi isključio upotrebu vojne sile.

TAPPER: Can you rule out that the US is going to take Greenland by force?



STEPHEN MILLER: Greenland should be part of the US. By what right does Denmark assert control over Greenland? The US is the power of NATO.



TAPPER: So you can't take military force off the table?



MILLER:… pic.twitter.com/9ikEPvlBVA — Aaron Rupar (@atrupar) January 5, 2026

- Živimo u svetu, u stvarnom svetu kojim vlada snaga, kojim vlada sila, kojim vlada moć. To su čelični zakoni sveta od početka vremena - rekao je on.

Miler je ponovio i Trampovu nameru da vlada Venecuelom i iskoristi njene ogromne rezerve nafte nakon što su u američkom napadu u Karakasu uhvatili predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, prenosi Njujork tajms.

Foto: Tanjug/AP

- SAD upravljaju Venecuelom. Mi postavljamo uslove i odredbe. Imamo potpuni embargo na svu njihovu naftu i njihovu mogućnost da obavljaju trgovinu. Dakle, da bi obavljali trgovinu, potrebna im je naša dozvola. Da bi mogli da vode ekonomiju, potrebna im je naša dozvola. Dakle, Sjedinjene Američke Države su glavne. Sjedinjene Američke Države vode zemlju - rekao je on.

