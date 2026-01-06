Svet

KLJUČNI TRAMPOV ČOVEK: Grenland s pravom pripada SAD, možemo da ga zauzmemo (VIDEO)

P. Đurđević

06. 01. 2026. u 11:28

GLAVNI SAVETNIK američkog predsednika Donalda Trampa Stiven Miler izjavio je da Grenland s pravom pripada Sjedinjenim Američkim Državama i da Trampova administracija može da zauzme tu poluautonomnu dansku teritoriju ako želi.

Foto: X

On je za Si-en-en rekao da se niko neće vojno boriti protiv SAD oko budućnosti Grenlanda, a nakon što je više puta upitan da li bi isključio upotrebu vojne sile.

- Živimo u svetu, u stvarnom svetu kojim vlada snaga, kojim vlada sila, kojim vlada moć. To su čelični zakoni sveta od početka vremena - rekao je on.

Miler je ponovio i Trampovu nameru da vlada Venecuelom i iskoristi njene ogromne rezerve nafte nakon što su u američkom napadu u Karakasu uhvatili predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, prenosi Njujork tajms.

Foto: Tanjug/AP

- SAD upravljaju Venecuelom. Mi postavljamo uslove i odredbe. Imamo potpuni embargo na svu njihovu naftu i njihovu mogućnost da obavljaju trgovinu. Dakle, da bi obavljali trgovinu, potrebna im je naša dozvola. Da bi mogli da vode ekonomiju, potrebna im je naša dozvola. Dakle, Sjedinjene Američke Države su glavne. Sjedinjene Američke Države vode zemlju - rekao je on.

