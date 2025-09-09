TRAMP SE POŽALIO NA PUTINA: "Čini se da svaki put kada mislim da smo blizu rešenja, on baci još jednu bombu na nekoga"
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp smatra da Rusija, navodno, odugovlači proces donošenja odluke o konfliktu u Ukrajini.
- Čini se da svaki put kada mislim da smo blizu rešenja, on (Putin) baci još jednu bombu na nekoga — to je potpuno neprihvatljivo - rekao je Tramp u intervjuu za radio WABC.
Po njegovim rečima, rešavanje konflikta u Ukrajini delovalo je kao „najjednostavnije“ od svih mogućih, ali se situacija iskomplikovala zbog „međusobne mržnje“ na nivou lidera zemalja.
- Rekao sam: ovaj konflikt treba da bude najjednostavniji od svih, jer ja imam odličnu komunikaciju sa Vladimirom Putinom… Međutim, situacija je kompleksna, jer između njega i Vladimira Zelenskog postoji mnogo mržnje, veoma mnogo - istakao je američki lider.
Prema Trampovim rečima, on je i dalje odlučan da postigne rešenje ukrajinskog konflikta.
- Mi ćemo ga završiti - istakao je šef Bele kuće.
(Sputnjik)
