TRAMP PRIZNAO: SAD vode "veoma duboke" pregovore sa Hamasom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je Vašington u "veoma dubokim" pregovorima sa palestinskom militantnom grupom Hamas.
"U veoma smo dubokim pregovorima sa Hamasom", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prilikom potpisivanja izvršne naredbe kojom je naložio preimenovanje američkog Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata.
Tramp je pozvao Hamas da oslobodi sve taoce koje drži u Gazi.
(Tanjug)
