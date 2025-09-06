TRAMP PRIZNAO: SAD vode "veoma duboke" pregovore sa Hamasom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je Vašington u "veoma dubokim" pregovorima sa palestinskom militantnom grupom Hamas.

Foto: Tanjug/AP

"U veoma smo dubokim pregovorima sa Hamasom", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prilikom potpisivanja izvršne naredbe kojom je naložio preimenovanje američkog Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata.

Tramp je pozvao Hamas da oslobodi sve taoce koje drži u Gazi.



(Tanjug)