TRAMP PRIZNAO: SAD vode "veoma duboke" pregovore sa Hamasom

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

06. 09. 2025. u 07:12

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je Vašington u "veoma dubokim" pregovorima sa palestinskom militantnom grupom Hamas.

Foto: Tanjug/AP

"U veoma smo dubokim pregovorima sa Hamasom", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prilikom potpisivanja izvršne naredbe kojom je naložio preimenovanje američkog Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata.

Tramp je pozvao Hamas da oslobodi sve taoce koje drži u Gazi.

 

(Tanjug)

