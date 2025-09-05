FICO JE TAJNI GLASNIK MOSKVE? Putin mu "šapnuo" šta da prenese Zelenskom

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom svoje današnje posete zapadnom ukrajinskom gradu Užgorodu imao "značajne" razgovore sa slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Foto: Profimedia

- Važno je da imamo ovaj dijalog. Nastavićemo ga - istakao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Kako je preneo TASR, Fico se sastao danas u Užgorodu sa Zelenskim, a energetska infrastruktura bila je jedan od glavnih tema o kojima su razgovarali. Ovo je njegov prvi bilateralni susret sa Zelenskim u Ukrajini.

Fico se sastao sa Zelenskim neposredno nakon povratka iz Kine, gde je u utorak imao bilateralne razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Nakon sastanka sa Putinom, Fico je najavio da će sa Zelenskim pokrenuti pitanje ukrajinskih napada na naftnu infrastrukturu.

