STRAVIČNE SCENE IZ LISABONA: Svedoci opisali jezive detalje udara žičare u zgradu (VIDEO)
PORTUGAL je potresla teška nesreća u kojoj je 15 osoba poginulo, a 18 povređeno kada je žičara Glorija, jedna od najvećih turističkih atrakcija Lisabona, iskliznula iz šina i udarila u zgradu.
Petoro povređenih nalazi se u životnoj opasnosti, potvrdile su hitne službe.
Žičara bez kočnica udarila u zgradu
Nesreća se dogodila juče oko 18:05 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su saopštile da je među poginulima bilo i stranih državljana, ali njihove nacionalnosti još nisu potvrđene.
Očevici navode da je otkazao kočioni sistem, zbog čega je žičara nekontrolisano jurila niz strmu ulicu.
- Svi smo počeli da bežimo jer smo mislili da će udariti u drugi vagon, ali je izletela na zavoju i zabila se u zgradu - ispričala je Teresa d’Avó za portugalske medije.
Drugi svedoci kažu da se žičara kretala „punom brzinom, bez ikakvih kočnica“. „Udarila je brutalnom silom i urušila se kao kartonska kutija“, navela je jedna žena za TV kanal SIC.
Nekoliko putnika ostalo je zarobljeno u olupini i oslobođeno je nakon višesatne akcije vatrogasaca i spasilaca.
Nacionalna žalost i istraga
Gradonačelnik Lisabona Karlos Moedas posetio je bolnicu, poručivši da je reč o „tragičnom trenutku za grad“. Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, dok je predsednik Marselo Rebelo de Souza izrazio saučešće porodicama žrtava.
Policija i hitne službe provele su sate na mestu nesreće, a u toku je istraga u kojoj učestvuju firma Carris, nacionalna saobraćajna agencija i kriminalistička policija. Iz prevoznog preduzeća su saopštili da su na žičari obavljene sve redovne tehničke provere – dnevne, nedeljne, mesečne, kao i periodične dvogodišnje i četvorogodišnje inspekcije.
Simbol Lisabona pretvoren u tragediju
Žičara Glorija, otvorena 1885. godine i elektrifikovana 30 godina kasnije, jedna je od najpoznatijih znamenitosti portugalske prestonice. Njena čuvena žuta vozila svake godine prevezu hiljade turista, ali je koriste i stanovnici Lisabona.
Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je 275 metara i povezuje trg Restauradores sa čuvenim Bairro Altom, slikovitim starim delom grada.
