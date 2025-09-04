STRAVIČNE SCENE IZ LISABONA: Svedoci opisali jezive detalje udara žičare u zgradu (VIDEO)

PORTUGAL je potresla teška nesreća u kojoj je 15 osoba poginulo, a 18 povređeno kada je žičara Glorija, jedna od najvećih turističkih atrakcija Lisabona, iskliznula iz šina i udarila u zgradu.

Foto: AP

Petoro povređenih nalazi se u životnoj opasnosti, potvrdile su hitne službe.

Žičara bez kočnica udarila u zgradu

Nesreća se dogodila juče oko 18:05 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su saopštile da je među poginulima bilo i stranih državljana, ali njihove nacionalnosti još nisu potvrđene.

Očevici navode da je otkazao kočioni sistem, zbog čega je žičara nekontrolisano jurila niz strmu ulicu.

- Svi smo počeli da bežimo jer smo mislili da će udariti u drugi vagon, ali je izletela na zavoju i zabila se u zgradu - ispričala je Teresa d’Avó za portugalske medije.

Drugi svedoci kažu da se žičara kretala „punom brzinom, bez ikakvih kočnica“. „Udarila je brutalnom silom i urušila se kao kartonska kutija“, navela je jedna žena za TV kanal SIC.

Nekoliko putnika ostalo je zarobljeno u olupini i oslobođeno je nakon višesatne akcije vatrogasaca i spasilaca.

Nacionalna žalost i istraga

Gradonačelnik Lisabona Karlos Moedas posetio je bolnicu, poručivši da je reč o „tragičnom trenutku za grad“. Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, dok je predsednik Marselo Rebelo de Souza izrazio saučešće porodicama žrtava.

Policija i hitne službe provele su sate na mestu nesreće, a u toku je istraga u kojoj učestvuju firma Carris, nacionalna saobraćajna agencija i kriminalistička policija. Iz prevoznog preduzeća su saopštili da su na žičari obavljene sve redovne tehničke provere – dnevne, nedeljne, mesečne, kao i periodične dvogodišnje i četvorogodišnje inspekcije.

Simbol Lisabona pretvoren u tragediju

Žičara Glorija, otvorena 1885. godine i elektrifikovana 30 godina kasnije, jedna je od najpoznatijih znamenitosti portugalske prestonice. Njena čuvena žuta vozila svake godine prevezu hiljade turista, ali je koriste i stanovnici Lisabona.

Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je 275 metara i povezuje trg Restauradores sa čuvenim Bairro Altom, slikovitim starim delom grada.

The tragedy that happened in #Lisbon the capital of Portugal caused 15 deaths and 18 injuries. The Gloria train, since 1885, is one of the best attractions of tourism in Lisbon. The government declared one day of national #mourning and Lisbon is declared three days of mourning. pic.twitter.com/YFsyqgq83K — JOSÉ MARIA (@JoseMariaDO11) September 3, 2025

(Informer)