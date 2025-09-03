Svet

MAKRON OTKRIO: Bezbednosne garancije za Ukrajinu su spremne

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

03. 09. 2025. u 20:48

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su bezbednosne garancije za Ukrajinu spremne i da će ih sutra potvrditi "koalicija voljnih", koja podržava Kijev, na sastanku u Parizu.

МАКРОН ОТКРИО: Безбедносне гаранције за Украјину су спремне

Foto: Tanjug AP

- Spremni smo kao Evropljani da ponudimo bezbednosne garancije Ukrajini i ukrajinskom narodu onog dana kada se potpiše mirovni sporazum - naveo je Makron, prenosi Rojters.

Rekao je da je pripremni rad na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu završen.

Makron je bio domaćin ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom u Jelisejskoj palati u Parizu uoči sastanka lidera koalicije voljnih.

Oko 30 lidera učestvovaće na samitu na kom će biti razmotren napredak u diskusijama o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje se smatraju neophodnim preduslovom za svaki budući mirovni sporazum, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid, a koji je dostavljen učesnicima.

Koalicija voljnih, koju su okupile Francuska i Velika Britanija, mesecima vodi razgovore kako bi pokušala da definiše planove o tome koje zemlje bi mogle vojno da pomognu Ukrajini da odvrati Rusiju od ponovnog napada na nju kada se postigne konačno primirje.
 

(Tanjug)

