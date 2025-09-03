MAKRON OTKRIO: Bezbednosne garancije za Ukrajinu su spremne
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su bezbednosne garancije za Ukrajinu spremne i da će ih sutra potvrditi "koalicija voljnih", koja podržava Kijev, na sastanku u Parizu.
- Spremni smo kao Evropljani da ponudimo bezbednosne garancije Ukrajini i ukrajinskom narodu onog dana kada se potpiše mirovni sporazum - naveo je Makron, prenosi Rojters.
Rekao je da je pripremni rad na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu završen.
Oko 30 lidera učestvovaće na samitu na kom će biti razmotren napredak u diskusijama o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje se smatraju neophodnim preduslovom za svaki budući mirovni sporazum, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid, a koji je dostavljen učesnicima.
Koalicija voljnih, koju su okupile Francuska i Velika Britanija, mesecima vodi razgovore kako bi pokušala da definiše planove o tome koje zemlje bi mogle vojno da pomognu Ukrajini da odvrati Rusiju od ponovnog napada na nju kada se postigne konačno primirje.
(Tanjug)
