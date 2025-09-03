PAKAO GAZE: UN objavile tačan broj palestinske dece koje su ostali invalidi za dve godine
PRETRPELI povrede povezane sa ratom.
Najmanje 21.000 palestinske dece postali su osobe sa invaliditetom od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, saopštio je danas Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom.
Kako se pojašnjava u tom periodu oko 40.500 dece pretrpelo "nove povrede povezane sa ratom", a više od polovine njih postali su osobe sa invaliditetom, prenosi Gardijan.
Palestinsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka rata 18.592 dece ubijeno, dok je 121 dete umrlo od gladi.
Podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku (PCBS) pokazali su da je 39.384 dece u Gazi izgubilo jednog ili oba roditelja, od čega je 17.000 izgubilo i majku i oca.
(Tanjug)
Preporučujemo
BOŽE, ZAŠTO? Dr iz Gaze poljubila decu, pa joj ih doneli spaljene - njih devetoro! Grlila ih u mrtvačnici i vratila se živima
26. 05. 2025. u 15:40 >> 15:47
(VIDEO) LIKVIDIRANO 11 TERORISTA Tramp o napadu na narko dilere: Grupa TDA deluje pod komandom Nikolasa Madura
03. 09. 2025. u 00:33 >> 01:37
KAZNA SMRĆU NA POGON OD 100 MILIONA $ "Krvavi pakt" muslimana zbog rata protiv Alaha: "Trampa bi u pupak pogodio mali dron"
09. 07. 2025. u 20:17 >> 20:17
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)