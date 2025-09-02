TRAMP PORUČIO: Saznao sam nove, interesantne detalje u vezi sa Ukrajinom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je saznao nove, interesantne detalje u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize.

AP Photo/Alex Brandon

-Saznao sam za nove aspekte koji bi mogli biti veoma interesantni. Za nekoliko dana ćete i vi znati, rekao je Tramp na pitanje novinara.

Tramp je dodao da pomno prati poteze Moskve i Kijeva i da će neke mere biti uvedene u narednih nekoliko dana.

-Videćemo šta će biti. Videćemo šta će oni preduzeti i šta će se desiti. Veoma pažljivo pratim situaciju, rekao je on.

Američki predsednik je naglasio da bi SAD mogle da promene stav prema Rusiji i Ukrajini ukoliko nedavni samit u Enkoridžu ne da tražene rezultate.

-Imao sam istinski dobar susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom pre par nedelja. Videćemo da će to dovesti do nečega. Ukoliko ne, onda ćemo zauzeti drugačiju poziciju, rekao je on, ne navodeći šta ima na umu.

(sputnikportal.rs)

