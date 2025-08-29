PESNICA U GLAVU ZA SVAKO OBRAĆANJE SLUŽBENOM LICU: Ovako to radi policija u Evropskoj Uniji (VIDEO)

NA društvenim mrežama, pojavio se snimak kako policija u Nemačkoj reaguje na provokacije i neprimereno obraćanje službenom licu.

Foto: Printskrin

Na snimku se može videti kako se jedna od učesnica tamošnjih protesta provocira policiju povicima "ne plašimo vas se", nakon kog joj policijski službenik zadaje direktan udarac u glavu. Nakon toga, demonstrantkinja, sada krvavog lica, nastavlja sa raspravom, i ponovo provocira, a policajac joj upućuje još jedan udarac, nakon koga je dvojica službenika privode.

Ovo je samo jedan od primera kako policija u Evropskoj Uniji reaguje na provokacije i vređanje.

Ceo snimak možete pogledati ovde: