PESNICA U GLAVU ZA SVAKO OBRAĆANJE SLUŽBENOM LICU: Ovako to radi policija u Evropskoj Uniji (VIDEO)
NA društvenim mrežama, pojavio se snimak kako policija u Nemačkoj reaguje na provokacije i neprimereno obraćanje službenom licu.
Na snimku se može videti kako se jedna od učesnica tamošnjih protesta provocira policiju povicima "ne plašimo vas se", nakon kog joj policijski službenik zadaje direktan udarac u glavu. Nakon toga, demonstrantkinja, sada krvavog lica, nastavlja sa raspravom, i ponovo provocira, a policajac joj upućuje još jedan udarac, nakon koga je dvojica službenika privode.
Ovo je samo jedan od primera kako policija u Evropskoj Uniji reaguje na provokacije i vređanje.
Ceo snimak možete pogledati ovde:
