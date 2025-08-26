Svet

ZELENSKI RAZGOVARAO SA KOMANDOM BRITANSKE VOJSKE: Glavni pobornici rata obećali pomoć Kijevu, razmatrali i situaciju na frontu

26. 08. 2025. u 18:45

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski saopštio je danas da je u Kijevu razgovarao sa rukovodstvom britanskog štaba odbrane o situaciji na frontu u ratu sa Rusijom, o podršci Oružanim snagama Ukrajine i o bezbednosnim garancijama.

Foto: Profimedia

Zelenski je saopštio da se sastao sa načelnikom Generalštaba vojske Ujedinjenog Kraljevstva, admiralom Entonijem Radakinom, i glavnim komandantom vazduhoplovnih snaga Ričardom Najtonom, prenosi Ukrinform.

-Razgovarali smo o daljoj podršci Ukrajini, situaciji na frontu, potrebama naših vojnika i snabdevanju neophodnim oružjem, finansiranju ukrajinske proizvodnje dronova i zajedničkim projektima, istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, na sastanku je bilo reči i o diplomatskim naporima za okončanje rata sa Rusijom i postizanju pravog i trajnog mira.

-Moramo maksimalno ubrzati tempo rada i osigurati jasnoću i preciznost u svemu što se tiče bezbednosnih garancija. Stoga smo detaljno razgovarali i o radu savetnika za nacionalnu bezbednost na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i dostignućima u okviru Koalicije voljnih, istakao je Zelenski.

Kako je saopšteno, nakon 28. sastanka Kontakt grupe za pitanja odbrane u Ukrajini u Ramštajnu, Velika Britanija je objavila rekordnu pomoć Ukrajini za isporuku dronova, od 350 miliona funti (404,8 miliona evra), što će omogućiti Ukrajini da nabavi 100.000 dronova.

Britanska vojna podrška Ukrajini u ovoj godini iznosi 4,5 milijardi funti (5.2 milijardi evra), od čega će 247 miliona funti (285,7 miliona evra) biti usmereno na obuku Oružanih snaga Ukrajine.

