"ZELENSKI JE OTVORENO PRETIO MAĐARSKOJ" Orban: To će imati dugoročne posledice
PRETNjE Vladimira Zelenskog Mađarskoj imaće dugoročne posledice, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
„Zelenski je otvoreno pretio Mađarskoj. Priznao je da granatiraju naftovod ‘Družba’, jer ne podržavamo njihovo članstvo u Evropskoj uniji. To još jednom pokazuje da su Mađari doneli ispravnu odluku... Reči Zelenskog imaće dugoročne posledice“, napisao je Orban na društvenim mrežama.
Mađarski premijer je naglasio da se u EU „ne može ući ucenama, eksplozijama i pretnjama“.
Između Kijeva i Budimpešte izbio je diplomatski sukob: mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto pozvao je Kijev da prestane sa pretnjama Mađarskoj i napada infrastrukturu ključnu za snabdevanje zemlje energijom, što Budimpešta smatra napadom na svoj suverenitet. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga oštro je reagovao na ovu izjavu, savetujući svom mađarskom kolegi da ne govori Zelenskom „šta da radi i govori“, a takođe je preporučio Mađarskoj da diverzifikuje isporuke energenata.
Isporuke nafte preko naftovoda „Družba“ Mađarskoj obustavljene su treći put u poslednje vreme zbog ukrajinskog napada. Isporuke u Slovačku takođe su obustavljene, saopštile su lokalne vlasti. S tim u vezi, Slovačka i Mađarska su podnele žalbu Evropskoj komisiji zbog prekida u isporuci nafte preko naftovoda „Družba“ zbog napada ukrajinskih oružanih snaga i obe zemlje traže garancije svoje bezbednosti.
(Sputnjik)
