TENZIJE IZMEĐU BUDIMPEŠTE I KIJEVA NA VRHUNCU: Oglasio se mađarski zvaničnik: "Izabrali su pogršenu taktiku"

DRŽAVNI sekretar u ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Levente Mađar izjavio je danas da je Ukrajina izabrala pogrešnu taktiku preteći Mađarskoj, a sada je i otvoreno ucenjuje tako što joj prekida vitalnu rutu snabdevanja energentima jer zvanična Budimpešta ne podržava pristupanje Ukrajine EU.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Instagram/ministry_of_defense_ua

- Ukrajinci su na ovaj način izabrali lošu taktiku jer su Mađari kroz istoriju morali da se nose i sa težim situacijama nego što je plamen mađarsko-ukrajinskog prijateljstva - poručio je Mađar na društvenim mrežama, prenosi portal Hirado.hu.

Povodom 34. godišnjice samostalnosti Ukrajine Volodimir Zelenski je na konferenciji za novinare sa kanadskim premijerom Markom Karnijem rekao da je "zapalio plamen ukrajinsko-mađarskog prijateljstva", dodajući da je Ukrajina uvek težila bilateralnom prijateljstvu, ali da njena sudbina zavisi od stava mađarske strane.

Izjava Zelenskog usledila je nekoliko sati nakon što je Ukrajina ponovo raketirala naftovod "Družba" koji snabdeva Mađarsku i Slovačku naftom.

- Takve izjave samo dodatno ubeđuju Mađare da se žestoko usprotive pristupanju Ukrajine EU. Imali smo vremena da naučimo kako da se nosimo sa težim situacijama od 'plamena mađarsko-ukrajinskog prijateljstva'. Mađari uvek uspevaju da postignu ono što žele, pre ili kasnije. Ovo drugo nije problem, mi nismo nestrpljivi, dat nam je dar dugog života - rekao je Levente Mađar.

(Tanjug)