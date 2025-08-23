Svet

"SPREMAN SAM NA BILO KOJI FORMAT SASTANKA S PUTINOM" Zelenski: Moskva pokušava da odugovlači sve

В.Н.

23. 08. 2025. u 22:54

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je spreman na bilo koji format sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, ali da, kako je ocenio, "Moskva ponovo pokušava da odugovlači sve".

Foto AP

Zelenski je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Južne Afrike Sirilom Ramafosom pozvao zemlje globalnog Juga da apeluju na Rusiju da započne mirovne pregovore. 

- Važno je da globalni Jug pošalje odgovarajuće signale i podstakne Rusiju na mir -  napisao je Zelenski na platformi Iks, nakon telefonskog razgovora. 

Zelenski je naveo da je da je obavestio južnoafričkog predsednika o zajedničkim diplomatskim naporima i produktivnim sastancima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu.

- Ponovo sam naglasio da je potrebno okončati rat koji nikome osim Rusiji nikada nije bio potreban. Moramo zaustaviti ubistva i uništavanja - dodao je Zelenski.

U ponedeljak je Ramafosa razgovarao sa telefonom sa Putinom o rezultatima njegovog sastanka sa američkim predsednikom 15. avgusta na Aljasci. 

 

(Tanjug)

