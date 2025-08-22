HEGSET OTPUSTIO GENERALA: Dao problematičnu procenu o šteti na iranskim nuklearnim objektima

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset, otpustio je generala Džefrija Krusa čija je početna procena o šteti izazvanoj američkim napadima na iranske nuklearne objekte naljutila predsednika Donalda Trampa, prenosi AP pisanje "Vašington posta" koji se poziva na izvore bliske ovom pitanju i zvaničnicima Bele kuće.

AP Photo/Jose Luis Magana

General-potpukovnik Džefri Krus više neće biti na čelu američke Odbrambeno-obaveštajne agencije (DIA), navode anonimni izvori.

Ova smena je, kako objašnjava AP, poslednja u nizu promena u vojnom rukovodstvu i obaveštajnim agencijama SAD, a usledila je nakon što su detalji preliminarne procene o napadima na iranske nuklearne objekte procurili u medije.

Prema toj proceni, iranski nuklearni program je unazađen samo nekoliko meseci, što je u suprotnosti sa tvrdnjama Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori