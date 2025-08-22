Svet

HEGSET OTPUSTIO GENERALA: Dao problematičnu procenu o šteti na iranskim nuklearnim objektima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 23:45

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset, otpustio je generala Džefrija Krusa čija je početna procena o šteti izazvanoj američkim napadima na iranske nuklearne objekte naljutila predsednika Donalda Trampa, prenosi AP pisanje "Vašington posta" koji se poziva na izvore bliske ovom pitanju i zvaničnicima Bele kuće.

ХЕГСЕТ ОТПУСТИО ГЕНЕРАЛА: Дао проблематичну процену о штети на иранским нуклеарним објектима

AP Photo/Jose Luis Magana

General-potpukovnik Džefri Krus više neće biti na čelu američke Odbrambeno-obaveštajne agencije (DIA), navode anonimni izvori.

Ova smena je, kako objašnjava AP, poslednja u nizu promena u vojnom rukovodstvu i obaveštajnim agencijama SAD, a usledila je nakon što su detalji preliminarne procene o napadima na iranske nuklearne objekte procurili u medije.

Prema toj proceni, iranski nuklearni program je unazađen samo nekoliko meseci, što je u suprotnosti sa tvrdnjama Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu