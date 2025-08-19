ZELENSKI NAKON RAZGOVORA SA TRAMPOM: Ukrajinski predsednik otkrio šta bi uključivale bezbednosne garancije
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima u Beloj kući u ponedeljak uključivao planove da Ukrajina kupi američko oružje u vrednosti od 90 milijardi dolara putem evropskog finansiranja, kao deo bezbednosnih garancija zemlje.
Rekao je da bi drugi deo garancija uključivao proizvodnju dronova u Ukrajini, od kojih bi neke kupile SAD.
Zelenski je na konferenciji za novinare nakon sastanka u Beloj kući, napomenuo je da je ovo još uvek predmet diskusije i da nije postignut nikakav formalni dogovor.
Prethodno je list "Fajnenšel tajms" objavio da će Ukrajina obećati da će da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara, koje će finansirati Evropa, kao deo sporazuma o dobijanju garancija od Sjedinjenih Američkih Država za svoju bezbednost nakon postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom.
Pozivajući se na dokument u koji je imao uvid, list je naveo da bi, prema predlozima, Ukrajina i SAD takođe postigle sporazum vredan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova sa ukrajinskim kompanijama.
Kijev je podelio predloge za nove bezbednosne sporazume sa SAD na spisku tema za razgovor sa evropskim saveznicima uoči sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, rekla su četiri dobro obaveštena izvora.
U dokumentu se ne navodi koje oružje Ukrajina traži da nabavi kao deo sporazuma, ali je Kijev jasno stavio do znanja da želi da kupi najmanje 10 američkih sistema protivvazdušne odbrane "patriot", zajedno sa drugim raketama i opremom, navodi britanski list.
Načelnik Združenog generalšataba američke vojske general Den Kejn aktivno radi sa svojim timom na definisanju mogućih bezbednosnih garancija za Ukrajinu, potvrdio je za CNN neimenovani dobro upućeni američki vojni izvor i dodao da se pripreme odvijaju u okviru samita koji se danas održava u Beloj kući.
Isti izvor navodi kako se slični razgovori vode i u evropskim vladama, ali zasad nisu objavljeni detalji o tome koje su konkretne opcije za američko učešće.
(Tanjug)
