ILI SI ZA STOLOM ILI SI POSLUŽENJE Makron traži stolicu kod Trampa: Ukrajina bi mogla priznati gubitak teritorija u okviru mirovnog sporazuma

UKRAJINA bi mogla priznati činjenicu gubitka teritorija u okviru prekida vatre ili mirovnog sporazuma, izjavio je predsednik Francuske Emanuel Makron na konferenciji za medije.

-Ova zemlja može, u okviru primirja, prekida vatre ili mirovnog sporazuma, da prizna gubitak teritorija. Ona ne priznaje da su one pod stranim suverenitetom, ali priznaje da su vojno izgubljene. To ne protivreči međunarodnom pravu, ali je veoma ozbiljan ustupak, ocenio je francuski lider.

Prema njegovim rečima, „nijedna zemlja posle tri i po godine sukoba i toliko žrtava, ne može da pristane čak ni na faktičke teritorijalne gubitke ako nema garanciju da će ostatak teritorije biti zaštićen“.

Makron je napomenuo da je svrha sastanka „koalicije voljnih“ u nedelju bila da se „razmotre bezbednosne garancije Kijevu“, što će ponovo biti pokrenuto u Vašingtonu u ponedeljak na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

-Suština posla koji je obavila (koalicija) jeste da se odredi format ukrajinske vojske koji će mir učiniti pravednim i održivim, istakao je Makron.

Takođe je podsetio da je nekoliko zapadnih zemalja izrazilo spremnost da pošalje „rezervne snage“ od nekoliko hiljada vojnika u Ukrajinu nakon što se sukob reši.

-Nekoliko zemalja je spremno to da učini: počevši od pripreme i logistike, sve do prisustva u neborbenim zonama, odnosno ne na prvoj liniji fronta, ne na spornim teritorijama, primetio je francuski predsednik.

Kako je naveo, pitanje raspoređivanja vojnih kontingenata biće razmotreno sa Trampom, „kako bi se razjasnilo u kojoj meri su Sjedinjene Američke Države spremne da u tome učestvuju“.

EVROPA ŽELI STOLICU ZA PREGOVARAČKIM STOLOM

Francuski predsednik dodao je da smatra da bi na sledećim samitima o rešavanju ukrajinskog pitanja Evropa trebalo da bude za pregovaračkim stolom sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom.

-Nameravam da branim ideju da na sledećim samitima za pregovaračkim stolom ne treba da se nađe samo Ukrajina, već i Evropa. Zajedno sa Rusijom i SAD, jer se radi o bezbednosti Evropljana, istakao je on.

Prema njegovim rečima, na sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog u Vašingtonu, evropski lideri „braniće sopstvene interese zajedno sa ukrajinskim“.

O GARANCIJAMA ZA UKRAJINU

Tokom posete Vašingtonu, evropski lideri žele da dobiju konkretne detalje od predsednika Trampa u vezi sa bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, napomenuo je Makron.

-Bićemo tamo (u Vašingtonu) i pitaćemo Sjedinjene Američke Države u kojoj meri i koliko su spremne da se pridruže ovim sporazumima, s obzirom na to da su pokrenule pitanje bezbednosnih garancija i potvrdile svoje učešće u tome, rekao je francuski lider.

Makron je dodao da će na sastanku biti pokrenuto i pitanje kako tačno formalizovati pružanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Zelenski će se sastati sa Trampom u Vašingtonu 18. avgusta. Na sastanku sa američkim liderom pratiće ga Makron, britanski premijer Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc i italijanska premijerka Đorđa Meloni. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je najavila da planira da učestvuje na sastanku.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

