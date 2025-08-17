ZAPADNI MEDIJI: Tramp vratio Putina na međunarodnu scenu

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je organizovao svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu grandiozan povratak na međunarodnu scenu tokom samita na Aljasci, piše Tribune de Genève.

Kako se ističe u tekstu, putovanje ruskog lidera van Rusije „samo po sebi je izuzetno“ u kontekstu sankcija.

-Ali to što je primljen sa počastima u Sjedinjenim Državama, bilo je potpuno nezamisliva do velikog Trampovog povratka u Belu kuću, pišu novine.

List podseća na želju američkog predsednika da impresionira svog ruskog kolegu: Putina su dočekali vojna lica, strateški bombarder B-2 i borbeni avioni.

Po povratku u Vašington, Tramp je obavio telefonski razgovor sa Zelenskim, a zatim sa liderima Velike Britanije, Nemačke, Italije, Poljske, Finske i Francuske, generalnim sekretarom NATO-a i šefom Evropske komisije. Kako piše Aksios, razgovor je bio težak.

