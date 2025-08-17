Svet

ZAPADNI MEDIJI: Tramp vratio Putina na međunarodnu scenu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 18:26

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je organizovao svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu grandiozan povratak na međunarodnu scenu tokom samita na Aljasci, piše Tribune de Genève.

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Трамп вратио Путина на међународну сцену

Foto Tanjug/AP Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool

Kako se ističe u tekstu, putovanje ruskog lidera van Rusije „samo po sebi je izuzetno“ u kontekstu sankcija.

-Ali to što je primljen sa počastima u Sjedinjenim Državama, bilo je potpuno nezamisliva do velikog Trampovog povratka u Belu kuću, pišu novine.

List podseća na želju američkog predsednika da impresionira svog ruskog kolegu: Putina su dočekali vojna lica, strateški bombarder B-2 i borbeni avioni.

Po povratku u Vašington, Tramp je obavio telefonski razgovor sa Zelenskim, a zatim sa liderima Velike Britanije, Nemačke, Italije, Poljske, Finske i Francuske, generalnim sekretarom NATO-a i šefom Evropske komisije. Kako piše Aksios, razgovor je bio težak.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...