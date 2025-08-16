AKSIOS: Tramp želi sastanak sa Putinom i Zelenskim već 22. avgusta

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima da bi želeo da održi trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i Zelenskim već 22. avgusta, objavio je portal Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kako se navodi, Tramp je rekao da želi da organizuje trilateralni susret njega, Putina i Zelenskog "brzo, već u petak".

Aksios dodaje i da se Putin nije javno obavezao da bi mogao da učestvuje na takvom susretu.

Ranije danas, Zelenski je podržao predlog za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije, a detalji pregovora biće razmotreni, kako je naveo, sa Trampom u ponedeljak Vašingtonu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori