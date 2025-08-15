IZNENAĐENJE PRED SAMIT! Poznat format razgovora dva predsednika

RAZGOVORI između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u formatu tet-a-tet biće održani uz učešće pomoćnika, rekao je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

Foto Tanjug/AP/Jae C. Hong





Podsetio je da će zatim biti razgovora u sastavu delegacija, moguće u formatu radnog ručka. Nakon razgovora, Putin i Tramp će održati zajedničku konferenciju za novinare.

Putin i Tramp će razgovarati na Aljasci. Zvaničnu rusku delegaciju čine ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ruski ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

(ria.ru)

