RUSIJA IMA MINI OREŠNIKA Novi raketni sistem „Svirelj“: Mogao bi da bude testiran na ukrajinskom frontu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 16:00

RUSKE oružane snage spremaju se da na teritoriji Ukrajine po prvi put isprobaju raketni kompleks „Svirelj“ (Svirelь), koji se opisuje kao „mini verzija“ strateškog sistema „Orešnik“.

Foto: Printscreen

Prema navodima ruskih vojnih izvora, nekoliko lansirnih jedinica već je prebačeno u pogranična područja.

Planirano je da udarne probe budu izvedene isključivo po udaljenim vojnim ciljevima van urbanih zona, kako bi se izbegle civilne žrtve. Testiranje je, prema istim izvorima, prvobitno trebalo da se održi ranije, ali je odloženo kako ne bi došlo do negativnog uticaja na pregovore sa SAD.

„SVIRELj“ – NOVA TAKTIČKA PRETNjA

Prema dostupnim informacijama, „Svirelj“ je lakša, mobilnija verzija „Orešnika“, prilagođena za brza raspoređivanja i taktičke udare na rastojanjima od 150 do 300 kilometara, u zavisnosti od tipa rakete. Sistem koristi modularne lansere koji mogu ispaljivati i konvencionalne i visoko-precizne projektile, uključujući one sa radarskim i infracrvenim navođenjem.

Manje dimenzije i niži logistički zahtev omogućavaju njegovu upotrebu u blizini linije fronta, čime se značajno skraćuje vreme reakcije. Pretpostavlja se da sistem koristi manje bojeve glave od „Orešnika“, ali zadržava sposobnost probijanja modernih PVO sistema.

„OREŠNIK“ – STRATEŠKI UDAR SA VELIKOG DOMETA

Originalni „Orešnik“ spada u novu generaciju ruskih raketnih sistema srednjeg i velikog dometa, sposoban da gađa ciljeve na udaljenostima preko 1.000 kilometara. Koristi višenamenske bojeve glave, uključujući klasične visokoeksplozivne, termobarične i, prema nekim izvorima, hipersonične varijante projektila.

Prilikom operativnog debija tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini, „Orašnik“ je uspešno pogodio proizvodne pogone „Južmaša“ u Dnjepropetrovsku, demonstrirajući visoku preciznost i sposobnost neutralisanja strateških industrijskih ciljeva.

Sada se ovaj kompleks priprema za razmeštaj u Belorusiji, gde će biti ključni element predstojećih vojnih vežbi „Zapad-2025“. Na tim manevrima predviđa se vežbanje udara po centrima donošenja odluka i kritičnoj NATO infrastrukturi – od komandnih štabova do vazduhoplovnih baza poput Lakenheath, Mildenhall i Aviano.

Podsetimo, zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije, Sergej Rjabkov, izjavio je pre samo nekoliko dana da Rusija poseduje najnovije vojne tehnologije, koje prevazilaze i nedavno predstavljen hipersonični kompleks „Orešnik“. Iako nije želeo da otkrije tehničke karakteristike ili namenu ovog oružja, Rjabkov je naglasio da je reč o savremenim i strateški važnim rešenjima.

oruzjeonline.com

