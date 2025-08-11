REĆI ĆU PUTINU... Tramp: Za dva minuta ću znati na čemu smo

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će njegov sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci biti "sastanak radi upoznavanja", sa ciljem da se Rusija pozove da okonča rat u Ukrajini.

-Dakle, idem da razgovaram sa Vladimirom Putinom i reći ću mu: moraš da okončaš ovaj rat. Moraš da ga okončaš, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Rojters.

On je, takođe, kazao da bi budući sastanak mogao da uključuje i predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Tramp je naveo da će se sastati sa Putinom da bi utvrdio okvir sporazuma o miru pre nego što razgovara sa Zelenskim i evropskim liderima, prenosi CNN.

-Neću ja da napravim sporazum. Nije na meni da pravim sporazum. Mislim da sporazum treba da postignu obe strane, rekao je Tramp.

Tramp je rekao da bi voleo da sledeći sastanak uključi i Putina i Zelenskog.

Predsednik SAD je kazao da Zelenski može da prisustvuje njegovom samitu sa Putinom na Aljasci u petak, ali je izrazio sumnju da će to imati uticaja na postizanje mirovnog sporazuma.

Prema njegovim rečima, biće održan sastanak sa Putinom i on će verovatno već u prva dva minuta tog sastanka znati tačno da li se sporazum može da se postigne ili ne.

Na pitanje kako će znati, Tramp je odgovorio da je to zato što je to ono što on radi - pravi dogovore.

Tramp je dodao da je sastanak između Putina i Zelenskog neophodan.

-Na kraju, ja ću njih dvojicu smestiti u istu sobu. Biću tamo, ili neću i mislim da će se to rešiti, rekao je Tramp.

Predsednik SAD je kazao da može da postoji mnogo definicija dobrog sporazuma, ali se čini da je smanjio očekivanja pred samit.

-Očekujem da ću imati sastanak sa Putinom za koji mislim da će biti dobar, ali možda i loš, istakao je Tramp.

