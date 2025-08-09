Svet

UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 08. 2025. u 20:26

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Bar su, preduzimajući mere i radnje u cilju lociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih lica, a postupajući po dostavljenim operativnim informacijama NCB Interpola Podgorica, jutros u Baru uhapsili kazahstansku državljanku Z.S. (34), za kojom je NCB Interpola Astana raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopštili su iz Uprave policije.

УХАПШЕНА ЖЕНА СА ЦРВЕНЕ ИНТЕРПОЛОВЕ ПОТЕРНИЦЕ Лисице шкљоцнуле на рукама: Повезана са криминалним организацијама

Foto: Printscreen

Iz policije su naveli da se Z.S. potražuje na osnovu naredbe Istražnog suda u Astani, radi obezbeđenja njenog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršila krivična dela:

- Nezakonito sticanje, skladištenje, transport radi prodaje, prenos ili prodaja opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih analoga, uobičajena upotreba opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih analoga; stvaranje i rukovođenje organizovanom grupom, kriminalnom organizacijom kao i učešće u njima; davanje mita - piše u saopštenju policije.

Nakon hapšenja, iz poliicje navode da će Z.S. biti sprovedena sudiji za istragu radi određivanja ekstradicionog pritvora, te, kako su saoptili, sledi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Republike Kazahstan u cilju njenog izručenja.

(Blic/RTCG)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima