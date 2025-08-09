UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Bar su, preduzimajući mere i radnje u cilju lociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih lica, a postupajući po dostavljenim operativnim informacijama NCB Interpola Podgorica, jutros u Baru uhapsili kazahstansku državljanku Z.S. (34), za kojom je NCB Interpola Astana raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopštili su iz Uprave policije.

Foto: Printscreen

Iz policije su naveli da se Z.S. potražuje na osnovu naredbe Istražnog suda u Astani, radi obezbeđenja njenog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršila krivična dela:

- Nezakonito sticanje, skladištenje, transport radi prodaje, prenos ili prodaja opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih analoga, uobičajena upotreba opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih analoga; stvaranje i rukovođenje organizovanom grupom, kriminalnom organizacijom kao i učešće u njima; davanje mita - piše u saopštenju policije.

Nakon hapšenja, iz poliicje navode da će Z.S. biti sprovedena sudiji za istragu radi određivanja ekstradicionog pritvora, te, kako su saoptili, sledi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Republike Kazahstan u cilju njenog izručenja.

(Blic/RTCG)