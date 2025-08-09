IRAN UHAPSIO 20 LJUDI: Tvrde da su špijuni Mosada

IRANSKE vlasti uhapsile su proteklih meseci 20 osoba, navodeći da je reč o operativcima izraelske obaveštajne agencije Mosad, saopštili su danas sudski zvaničnici Irana.

Oni su dodali da prema uhapšenim špijunima neće biti popustljivosti, kao i da će biti kažnjeni za primer drugima, preneo je Rojters.

Iran je u sredu pogubio nuklearnog naučnika Ruzbeha Vadija, koji je osuđen za špijunažu za račun Izraela i odavanje informacija o drugom nuklearnom naučniku, ubijenom u izraelskom vazdušnom napadu na Iran u junu, preneli su iranski mediji.

Portparol suda Ašgar Džahangiri kazao je danas da su optužbe protiv nekih od 20 osumnjičenih odbačene, kao i da su oni oslobođeni, ali nije precizirao njihov broj.

- Pravosuđe neće biti popustljivo prema špijunima i agentima cionističkog režima, a stroge presude koje će im biti izrečene služiće kao primer drugima - naveo je on.

Džahangiri je dodao da će kompletni detalji biti objavljeni kada istrage budu završene.

Broj pogubljenja Iranaca osuđenih za špijunažu za račun Izraela značajno je povećan u ovoj godini, a proteklih meseci izvršeno je najmanje osam smrtnih kazni, navodi Rojters.

Izrael je u junu tokom 12 dana izvodio vazdušne udare na Iran, a na meti su bili vojni generali, nuklearni naučnici i postrojenja, kao i stambene četvrti, podsetila je agencija.

Iran je uzvratio serijom napada raketama i dronovima.

Grupa za ljudska prava HRANA objavila je da je tokom 12-dnevnih izraelskih napada poginulo 1.190 Iranaca, uključujući 436 civila i 435 pripadnika snaga bezbednosti.

Izrael je saopštio da je u iranskim uzvratnim napadima ubijeno 28 osoba.