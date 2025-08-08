KRIJUMČARENJE NAFTE: Iračka mornarica zadržala tanker sa naftom pod zastavom Liberije
IRAČKA mornarica zadržala je tanker koji je prevozio lož-ulje pod zastavom Liberije u svojim teritorijalnim vodama kao deo pojačanih mera protiv krijumčarenja goriva na moru, saopštili su danas izvori iz mornarice i Ministarstava za naftu i saobraćaj.
Plovilo, koje su vlasti i pomorski izvori identifikovali kao tanker "Liliana", prevozilo je 93.000 metričkih tona lož-ulja kada je ranije ove nedelje presretnuto u blizini naftnog terminala kod luke Basra, prenosi Rojters.
Snimak Rojtersa prikazao je kako naoružani irački vojni tim ulazi na brod i pretresa ga u utorak, dok su članovi posade ispitivani i njihovi pasoši proveravani.
Na snimku se može videti da je i drugi brod zaustavljen i pretresen.
Farhan Al-Fartousi, direktor Generalne kompanije iračkih luka, rekao je da su vlasti pokrenule sveobuhvatnu inspekcijsku operaciju nakon što su dobile informacije o krijumčarenju i ilegalnim naftnim aktivnostima u tom području.
-Bilo koje plovilo... koje se bude bavilo sumnjivim aktivnostima unutar iračkih teritorijalnih voda biće zadržano, a svi koji budu dokazano krivi i uključeni biće uhapšeni, rekao je on za Rojters tokom inspekcije tankera.
Sumnja se da je nafta na brodu iračkog porekla i da je krijumčarena iz zemlje, rekli su izvori iz mornarice i Ministarstva.
Oni su dodali da će brod ostati na mestu gde je zaplenjen dok se njegova dokumenta ne proslede pravosuđu.
Nakon toga biće otšlepan u luku gde će sud odlučiti o slučaju.
Menadžer broda "Liliana", koji je u pomorskim bazama podataka naveden kao kompanija Babilon Navigejšen sa sedištem u Dubaiju, nije želeo da pruži komentar.
(Tanjug)
