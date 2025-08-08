KRIJUMČARENJE NAFTE: Iračka mornarica zadržala tanker sa naftom pod zastavom Liberije

IRAČKA mornarica zadržala je tanker koji je prevozio lož-ulje pod zastavom Liberije u svojim teritorijalnim vodama kao deo pojačanih mera protiv krijumčarenja goriva na moru, saopštili su danas izvori iz mornarice i Ministarstava za naftu i saobraćaj.

Foto: Profimedia/ilustracija

Plovilo, koje su vlasti i pomorski izvori identifikovali kao tanker "Liliana", prevozilo je 93.000 metričkih tona lož-ulja kada je ranije ove nedelje presretnuto u blizini naftnog terminala kod luke Basra, prenosi Rojters.

Snimak Rojtersa prikazao je kako naoružani irački vojni tim ulazi na brod i pretresa ga u utorak, dok su članovi posade ispitivani i njihovi pasoši proveravani.

Na snimku se može videti da je i drugi brod zaustavljen i pretresen.

Farhan Al-Fartousi, direktor Generalne kompanije iračkih luka, rekao je da su vlasti pokrenule sveobuhvatnu inspekcijsku operaciju nakon što su dobile informacije o krijumčarenju i ilegalnim naftnim aktivnostima u tom području.

-Bilo koje plovilo... koje se bude bavilo sumnjivim aktivnostima unutar iračkih teritorijalnih voda biće zadržano, a svi koji budu dokazano krivi i uključeni biće uhapšeni, rekao je on za Rojters tokom inspekcije tankera.

Sumnja se da je nafta na brodu iračkog porekla i da je krijumčarena iz zemlje, rekli su izvori iz mornarice i Ministarstva.

Oni su dodali da će brod ostati na mestu gde je zaplenjen dok se njegova dokumenta ne proslede pravosuđu.

Nakon toga biće otšlepan u luku gde će sud odlučiti o slučaju.

Menadžer broda "Liliana", koji je u pomorskim bazama podataka naveden kao kompanija Babilon Navigejšen sa sedištem u Dubaiju, nije želeo da pruži komentar.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori