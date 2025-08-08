Svet

RAZGOVARALI PUTIN I SI: Poziv na inicijativu Moskve

RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa kineskim liderom Si Đinpingom, saopštila je Centralna TV Kine.

Ističe se da je razgovor obavljen na inicijativu ruske strane.

Ranije danas, ruski lider razgovarao je telefonom sa predsednicima Uzbekistana Šavkatom Mirzjojevom i Kazahstana Kasimom Žomartom-Tokajevom i obavestio ih o ishodu sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom u Moskvi, saopštio je Kremlj.

