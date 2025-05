RAT u Ukrajini- 1.168. dan.

Fico može u Moskvu, Poljska odobrila let

Ministarstvo spoljnih poslova Poljske saopštilo je da je Varšava dozvolila avionu sa slovačkim premijerom Robertom Ficom da preleti njenu teritoriju na ruti ka Rusiji, gde treba da prisustvuje obeležavanju Dana pobede.

"Pošto nije bilo formalnih međunarodnopravnih prepreka, poljska strana je izdala dozvolu za let kroz vazdušni prostor Republike Poljske", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Međutim, poljsko ministarstvo je izrazilo kritički stav prema učešću slovačkog premijera u proslavi završetka Drugog svetskog rata, koju je organizovala Moskva, prenosi slovačka agencija TASR.

(TASR, Tanjug)

Zelenski: Sve ću učiniti da se vrate svi ukrajinski zarobljenici

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se 205 ukrajinskih vojnika, koji su bili u ruskom zarobljeništvu, vratilo u Ukrajinu pošto su razmenjeni za isti broj ruskih boraca.

Na platformi Iks je napisao da su se vojnici iz skoro svih vidova i rodova Oružanih snaga Ukrajine vratili u zemlju nakon što su oslobođeni iz ruskog zarobljeništva.

Zelenski je poručio da će učiniti sve da se kućama vrate svi ukrajinski ratni zarobljenici.

Zahvalio je svima koji su pomogli u razmeni, a pre svega Ujedinjenim Arapskim Emiratima na njihovom posredovanju i podršci.

Moskovski aerodromi zatvoreni nekoliko sati

Sva četiri međunarodna aerodroma u Moskvi bila su zatvorena na nekoliko sati zbog napada ukrajinskih dronova na rusku prestonicu koji se kasnije proširio i na druge ruske gradove i aerodrome.

Pozivajući se na saopštenje ruskog ministarstva odbrane i ruske mediji portal Politiko.eu preneo je da su ruske PVO snage oborile tokom noći 105 ukrajinskih dronova, od koji je 19 bespilotnih letelica uništeno u blizini Moskve.

Navodi se da su napadi ukrajinskih dronova izazvali jutros poremećaje na 13 ruskih aerodroma. Pored četiri moskovska aerodroma, ograničenja vazdušnog saobraćaja su uvedena na aerodromima u Kalugi, Volgogradu, Saratovu, Samari, Ivanovu, Nižnjem Novgorodu, Jaroslavlju, Kazanu i Nižnekamsku.

(Tanjug)

Orban: Ukrajina nije dodata vrednost, već teret za EU

Prebrzi prijem Ukrajine u Evropsku uniju bio bi loš dogovor, jer bi zemlja bila teret zajednici, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je, komentarišući pozive lidera Evropske narodne partije (EPP) Manfreda Vebera za brzo pridruživanje Ukrajine EU, na društvenoj mreži Iks, rekao da je pridruživanje Budimpešte EU korisno za sve države članice, uključujući Berlin, dok bi pridruživanje Kijeva bila greška.

"Aneksija Ukrajine nije baš dobar dogovor. Ukrajina nije dodata vrednost, već teret", zaključio je Orban.

(Izvestija)

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Ruska grupa „Centar“ oslobodila je naselje Lisovka u DNR. U protekla 24 časa u borbama je poginulo i ranjeno više od 425 ukrajinskih vojnika, a uništen jedan tenk, pet oklopnih vozila, 11 automobila, tri artiljerijska oruđa, od kojih jedan britanski „brejvhart“ i francuski „cezar“;

Jedinice grupe „Dnjepar“ uništile su 50 ukrajinskih vojnika, dva automobila i stanicu za radioelektronsko ratovanje;

U zoni dejstava grupe „Sever“ tokom prethodnog dana poginulo je i ranjeno do 225 ukrajinskih vojnika, a uništen tenk osam oklopnih vozila, deset inženjerijskih vozila, aparat za razminiranje UR-77, 13 automobila, četiri artiljerijska oruđa i skladište oružja;

Grupa „Zapad“ porazila je formacije pet ukrajinskih brigada u različitim delovima Harkovske oblasti i DNR. U borbama je poginulo i ranjeno više od 250 ukrajinskih vojnika, a uništena tri oklopna vozila, 17 automobila, šest artiljerijskih oruđa, dve stanice za radioelektronsko ratovanje „kvertus“ i tri skladišta municije;

U zoni odgovornosti grupe „Jug“ poginulo je i ranjeno više od 275 ukrajinskih vojnika, a uništeno dva oklopna vozila, pet automobila, sedam artiljerijskih oruđa, stanica za radioelektronsko ratovanje i tri skladišta municije;

Jedinice grupe „Istok“ nastavile su napredovanje u dubinu odbrane protivnika. Ukrajinske snage izgubile su do 200 vojnika, dva oklopna transportera, šest automobila, pet artiljerijskih oruđa, uključujući haubicu M1989 i stanicu za radioelektronsko ratovanje;

Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim dronovima, raketnim i artiljerijiskim snagama gađani su infrastrukturni objekti vojnog aerodroma, pogon za proizvodnju bespilotnih letelica, skladišta municije, kao i privremene baze ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 151. okrugu;

Moskva i Kijev razmenili zarobljenike

Rusija i Ukrajina razmenile su po 205 vojnika u okviru razmene zarobljenika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



"Kao rezultat pregovaračkog procesa, 6. maja ove godine sa teritorije koju kontroliše kijevski režim vraćeno je 205 ruskih vojnika. U zamenu je predato 205 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga", navodi se u saopštenju.



Posredničke napore za povratak ruskih vojnika iz zarobljeništva pružili su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ministarstvo napominje da se svi ruski vojnici trenutno nalaze na teritoriji Belorusije, gde im se pruža neophodna psihološka i medicinska pomoć.

(Izvestija)

Nova ofanziva u Kurskoj oblasti – stručnjak otkriva planove ukrajinskih snaga

Odbrambene snage su iskoristile efekat iznenađenja i organizovale novu operaciju u Kurskoj oblasti, navodi Aleksej Getman, vojni analitičar, veteran rusko-ukrajinskog rata i rezervni major ukrajinskih oružanih snaga, komentarišući noćne napade dronova na glavni grad Ruske Federacije.

"Kada je Gerasimov izvestio Putina da su potpuno oslobodili kursku teritoriju, to nije bilo tačno. Ali mi smo se povukli i oni su povukli veliki broj snaga i tehnike. Bilo ih je do 90.000 na relativno malom delu fronta. I premešteni su na Harkovski, moguće Pokrovski pravac. A evo naših dejstava kod Tetkina, kontranapad kao odgovor", rekao je Getman.

Dodao je da se na snimku vide inženjeri kako prolaze pre nego što su ušla ukrajinska oklopna vozila, čisteći ruska minska polja.

"Najzanimljivije je to što oprema za razminiranje nije brza. Ali je prošla i sve uradila. To znači da u blizini nije bilo ruskih operatera dronova. Za Ruse je ovo efekat iznenađenja", dodao je Getman.

Ranije je niz ruskih ratnih dopisnika izjavio da su Odbrambene snage započele ofanzivne operacije u području sela Tetkino u Kurskoj oblasti. Prema njihovim podacima, ukrajinski branioci su napali ruske položaje, prethodno uništivši mostove.

U Ukrajini nije bilo javnog komentara o ovoj informaciji. Međutim, Generalštab je dan ranije javio da je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo uspešno pogodilo kontrolni punkt neprijateljskih jedinica bespilotnih letelica u području sela Tetkino.

(Unijan)

Zaharova ironično o Londonu i mogućem sukobu s Rusijom: Tras u tenku, Džonson skače padobranom, Mej pleše

Portparolka ruskog MSP-a Marija Zaharova je sa ironijom komentarisala izveštaje o tajnim pripremama Velike Britanije za oružani sukob sa Ruskom Federacijom.

"Bivša britanska premijerka Liz Tras u tenku će joj pokrivati pozadinu. Bivši britanski premijer Boris Džonson će se spustiti padobranom sa zastavicama Ujedinjenog Kraljevstva u rukama. Bivša britanska premijerka Tereza ​​Mej će sve završiti plesom i pričama o Novičoku“, napisala je na svom Telegram kanalu.

Zaharova je napomenula da će u slučaju sukoba "i prinčevi i kralj predvoditi britanske bankare, dizajnere i naučnike u bitku".

Britanski Telegraf je dan ranije objavio da je, nakon odluke britanskog premijera Kira Starmera, zemlja ažurirala svoj ratni plan, koji je koristila od 2005. godine. Precizirano je da su uputstva dopunjena novim tačkama koje se tiču mogućeg sukoba sa Rusijom.

(Izvestija)

Vojni analitičar: Severnokorejske trupe u Belgorodskoj oblasti, situacija veoma teška

Vojni stručnjak Mihail Žirohov javio je za Radio NV da su se severnokorejske trupe pojavile u Belgorodskoj oblasti u Rusiji, što je dodatno otežalo situaciju na tom delu fronta.

"Situacija u Belgorodu je velika teška. Severnokorejci su već prisutni. Rusija više veliki pritisak. Koliko ćemo moći da držimo ovo uporište, još je otvoreno pitanje", naveo je Žirohov.

On je komentarisao i uvodni proboj ukrajinskih snaga u Tetkinu, Kurska oblast, napomenuvši da, ukoliko se ukrajinske snage uvrste, biće ih veoma teško potisnuti. Žirohov je, međutim, najavio da su informacije o proboju uglavnom iz ruskih izvora, a da snimci dronova pokazuju samo kretanje inženjerske opreme ka Tetkinu.

Prema njegovim rečima, geografski položaj Tetkina veoma je pogodan za odbranu, nepovoljan za ruske napade.

On je dodao da se broj teritorije pod kontrolom ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti smanjuje, ali da bi ovi napadi mogli da nateraju Ruse da povuku trupe i time spreče smanjenje ukrajinske tamponske zone na ruskoj.

Žirohov je takođe rekao da ukrajinske snage pokušavaju da unište rusku logistiku. Kao primer je naveo uništenje mosta kod sela Zvanog u Kurskoj oblasti, koji je bio važna logistička ruta do Tetkina.

"Ovaj most nije uništen vazdušnim udarom, već akcijom diverzantske grupe koja je produžila duboko na teritoriji Rusije. Rusi su izgubili mogućnost da obezbede logistiku. Možda će uskoro uspostaviti most u pokrajini ili uspostaviti most. sada ima mogućnost da izvede vazdušne udare, uključujući napade vođenim oružjem sa F-16 i Miraža, što bi Rusima moglo naneti ozbiljnu štetu", zaključio je Žirohov.

(Unijan)

Šojgu: NATO I EU pripremaju Zapad za direktan vojni sukob sa Rusijom

U NATO-u i Evropskoj uniji pokrenuti su programi usmereni na pripremu za direktan vojni sukob sa Rusijom, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu u autorskom članku za Rosijsku gazetu.

"Evropske elite, koje paralelno podstiču London i Pariz pod čijim su pokroviteljstvom, nastavljaju da daju glasne izjave o potrebi nanošenja strateškog poraza Rusiji. Ali ne samo to. Uz ovu dosadnu buku, NATO i Evropska unija pokrenuli su programe usmerene na pripremu kolektivnog Zapada za direktan vojni sukob sa Rusijom", istakao je Šojgu.

Prema njegovim rečima, ovakvi "agresivni koraci, kao i kontinuirano napredovanje NATO-a na istok, ka granicama Rusije, u najboljim tradicijama Gebelsove propagande pravdaju se rusofobičnim izmišljotinama".

U sadašnjim okolnostima povećava se uloga Saveta bezbednosti Rusije u organizovanju državne i vojne uprave, dodao je Šojgu.

"Savet bezbednosti je jedini organ kojim, u skladu sa Ustavom Rusije, lično rukovodi predsednik Ruske Federacije", istakao je on.

On je primetio da Rusija posvećuje veliku pažnju razvoju nacionalnog odbrambenog sistema u uslovima hibridnog rata koji je pokrenuo Zapad.

"Danas, u uslovima hibridnog rata koji je Zapad pokrenuo protiv naše velike domovine, državna i javna bezbednost, zaštita suvereniteta zemlje, njene nezavisnosti i teritorijalnog integriteta su od fundamentalnog značaja", istakao je Šojgu.

Šojgu je naveo da su Zapadne obaveštajne službe pokrenule velike subverzivne aktivnosti protiv Rusije, pokušavajući da je strateški poraze.

Istakao je da se osim ovoga "uvode neviđene ekonomske sankcije, osmišljene da pojačaju protestna raspoloženja u društvu u svetlu značajnog pogoršanja kvaliteta života državljana Rusije".

Šojgu je naveo da su najveće pretnje bezbednosti Rusije napad na njen suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet, kao i podrivanje tradicionalnih duhovnih i moralnih vrednosti ruskog društva.

"Glavne pretnje bezbednosti naše zemlje su napad na njen državni suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet, erozija tradicionalnih duhovnih i moralnih vrednosti ruskog multinacionalnog društva. Odluka o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini doneta da bi se ove pretnje suzbile i njen tok značajno su uticali na ravnotežu snaga na globalnom nivou", napomenuo je Šojgu.

Ukazao je i da se formirala globalna većina država "koje, sledeći primer Rusije, ne žele da se mire sa ‘poretkom zasnovanim na pravilima’ koji grubo nameće Zapad, a takođe i da su se ‘procesi formiranja multipolarnog sveta ubrzali'".

Šojgu je dodao da je Rusija dužna da učini sve kako bi pobedila vaskrsli nacizam i sprečila globaliste da prekroje mapu sveta.

"Multinacionalni narod Rusije dobro je naučio lekcije Drugog svetskog rata o fašizmu. I danas smo dužni da učinimo sve da pobedimo vaskrsli nacizam, da sprečimo da se pokaže njegova antiljudska suština i ostvare njegovi globalistički planovi za prekrajanje političke mape sveta", naglasio je sekretar.

Upravo je to "definisalo jedan od glavnih ciljeva specijalne vojne operacije u Ukrajini", zaključio je Šojgu.

(Rossiйskaя gazeta)

Rojters: EU predlaže zabranu uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine

Evropska unija objaviće danas planove za zabranu novih ugovora o uvozu ruskog gasa do kraja godine, uz postepeno ukidanje postojećih ugovora sa Moskvom do kraja 2027. godine, saopštila su tri zvaničnika EU za Rojters.

Evropska komisija će danas objaviti "mape puta" kojom planira da okonča uvoz ruskih fosilnih goriva do 2027. godine.

U toj mapi biće uključena obaveza da u junu bude predložena zabrana novih ugovora o uvozu ruskog gasa, rekli su zvaničnici.

Mapa će takođe uključivati obavezu da se do kraja 2027. godine donese pravni predlog za zabranu uvoza ruskog gasa i tečnog prirodnog gasa na osnovu postojećih ugovora, dodali su zvaničnici, koji su tražili anonimnost zbog poverljivosti informacija koje još mogu da budu promenjene pre objavljivanja.

(Reuters)

Napadi ruskih dronova na Ukrajinu - četiri mrtva u Harkovu, gađani i Kijev i Donjeck

Ruski dronovi tokom noći ponovo su napali Harkov, Kijev i Donjeck, saopštile su lokalne vlasti.

Najmanje četiri osobe stradale su u napadu ruskih dronova na Harkov, saopštio je šef oblasne vojne administracije Oleg Sinegubov.

Prema njegovim rečima, 20 bespilotnih letelica tipa "šahed" napalo je Harkov u zoru, u nekoliko talasa. Masovni napad trajao je više od dva sata, a na mestima udara izbili su požari.

Istovremeno, ruske snage gađale su Donjeck, gde su u napadima artiljerije i dronovima oštećene škole i bolnice.

"U napadu ruskih dronova potpuno je uništena bolnica, ostali su samo zidovi. Evakuisane su zgrade u blizini bolnice, strahuje se da će biti novih ruskih udara na to područje", naveo je Serhij Sadžko, direktor vojne uprave u Šakoveu.

(Ukrinform)

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći oborili 105 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad ruskih regiona, od toga 19 iznad Moskovskog, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije

U saopštenju se precizira da je 32 drona oboreno iznad Brjanske oblasti, 22 iznad Voronješke oblasti, a 19 iznad Moskovske oblasti, deset bespilotnih letelica je neutralisano iznad Penzenske oblasti, devet iznad Kaluške, šest iznad Belgorodske, po dva drona uništena su iznad Lipecke i Samarske oblasti i po jedan iznad Vladimirske, Kurske i Rostovske oblasti.

(Sputnjik)

Ruska borbena grupa Zapad eliminiše 24 komandna mesta bespilotnih letelica, stanicu Starlink

Tokom protivbaterijskih dejstava, artiljerijske jedinice su uništile dva artiljerijska sistema zapadne proizvodnje i deset minobacačkih posada.

Pripadnici ruske borbene grupe Zapad uništili su u protekla 24 sata 24 komandna mesta bespilotne letelice (UAV) i satelitsku komunikacionu stanicu Starlink koja pripada ukrajinskim oružanim snagama, saopštio je šef pres centra grupe Ivan Bigma.

Eliminisana su 24 komandna mesta UAV, jedna stanica za satelitsku komunikaciju Starlink i tri terenska skladišta municije AFU“, naveo je Bigma.

Takođe je napomenuo da su tokom protivbaterijske operacije artiljerijske jedinice uništile dva artiljerijska sistema zapadne proizvodnje i deset minobacačkih posada. Prema Bigmi, četiri ukrajinska vojnika su se predala tokom dana.

