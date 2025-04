ŠEF NATO: Alijansa je fokusirana na rusku pretnju, carine neće uticati na vojni savez u celini

GENERALNI sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da je ta vojna alijansa usredsređena na rusku pretnju i da carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp mogu da imaju uticaj na pojedine saveznike, ali ne i na NATO u celini.

-Moramo da budemo sigurni da možemo da dovedemo Ukrajinu, koliko god je to moguće, kolektivno pod vođstvom SAD, do trajnog i pravednog mira, a to je naš laserski fokus poslednjih nekoliko dana. Postoje tenzije između saveznika u NATO zbog uvođenja carina za EU i to će potencijalno imati uticaja na ekonomije, ali ne u meri u kojoj će uticati na kolektivnu odbranu, rekao je Rute u intervjuu za CBS news.

Govoreći o odnosima SAD i Rusije, Rute je rekao da je Tramp, otkako je došao na funkciju, prekinuo "ćorsokak kada je u pitanju ovaj užasan rat u Ukrajini".

-Moramo da zaustavimo ubijanje, moramo da zaustavimo borbe, i ja ga pohvaljujem za to. Saveznici ovde u poslednjih nekoliko dana na sastanku ministara spoljnih poslova NATO u potpunosti podržavaju napore SAD da se ovaj rat dovede do pravednog i trajnog mira, istakao je Rute.

On je dodao da američka administracija "danonoćno radi na tome", kao i da je u poslednjih nekoliko meseci značajno porasla potrošnja za odbranu evropskih članica NATO.

-To je zapanjujuća količina milijardi koje stižu. Morate ovo da uporedite sa danima Hladnog rata, kada pogledate ukupnu potrošnju na odbranu koja se sada povećava u Evropi. I moramo da nastavimo da radimo u ovom pravcu. To će nam pomoći da imamo jači NATO, jer više trošimo i više proizvodimo, naglasio je Rute.

On je ponovio da Sjedinjene Američke Države ulažu napore da okončaju rat i da je lopta sad "na terenu Rusije".

-Ne kreću se dovoljno brzo, moj je utisak, uključujući i utisak koji stičem od mojih američkih sagovornika, da Rusija zaista mora da učini više da bi se ovaj rat priveo kraju. Ukrajinci su zaista bliski američkoj poziciji. I moramo da vidimo dokle Amerikanci mogu da stignu, ali ja u potpunosti podržavam taj napor, jer je ovaj rat neodrživ na duge staze, toliko ljudi umire, toliko je ukrajinske infrastrukture oštećeno, gradovi su uništeni. Ovo se mora završiti, poručio je generalni sekretar Alijanse.

Rute je naveo da se u postizanju trajnog mira mora ići korak po korak, napominjući da je Tramp započeo mirovni proces posle inauguracije, ali da bi to moglo da "potraje duže nego što bismo želeli".

-Činjenica je da on pokušava da testira Ruse da li su ozbiljni u tome. Moramo da vidimo u narednim nedeljama koliko daleko može da stigne, i ja to podržavam, istakao je on.

Povodom najave američkog ministra odbrane Pita Hegseta da američko prisustvo u Evropi "neće trajati večno", Rute je istakao da nema konkretnih planova za povlačenje američkih vojnika iz Evrope.

-Ono što znamo, a Pit Hegset je bio vrlo jasan u vezi sa tim, jeste da je ova američka administracija, uzgred ovo je politika SAD od 2010. godine, da se više okreće ka Aziji, ka Indo-Pacifiku. A dogovor koji imamo je da ćemo učiniti sve što je potrebno bez iznenađenja. Dakle, ako je potrebno da se povučemo ili da se više okrenemo ka Aziji, da to uradimo na način da to zaista možemo da nadoknadimo... Jer se onda radi o celokupnoj odbrani NATO teritorije, istakao je Rute.

Na pitanje da li planovi Kine da postavi 1.000 nuklearnih bojevih glava do 2030. godine predstavlja direktnu pretnju NATO-u, on je ocenio da je to direktna pretnja stabilnosti u celom svetu, uključujući i teritoriju NATO-a.

-Generalno bih rekao, nemojmo biti naivni u vezi Kine... Ne zaboravimo da Rusija radi sa Severnom Korejom i Kinom i Iranom. I da na kraju postoji publika koja gleda šta iz ovoga proizlazi. A to je prvi sekretar Komunističke partije Kine Si Đinping. I on će proceniti, kada bude dogovora o Ukrajini, ko će izaći na vrh - da li Zapad ili Rusija. A ako je to Rusija, on bi krenuo u svoje misli o svojim teritorijalnim pretenzijama u Indo-Pacifiku. I znamo da ih ima. Uzmite Tajvan, itd. Dakle, tu su veliki rizici i zato moramo da dovedemo Ukrajinu do trajnog mira i da (ruski predsednik Vladimir) Putin ovo više nikada ne pokuša, istakao je generalni sekretar NATO-a.

On je upozorio da se jačanje kineskih oružanih snaga odvija neverovatnim tempom, napominjući da je sa visokim zvaničnicima SAD i evropskim saveznicima razgovarao o povećanju potrošnje za odbranu, ali i o jačanju industrijske proizvodnje u sektoru odbrane.

-Sada imaju više mornaričkih brodova koji plove nego Sjedinjene Američke Države. Imamo problem... što ne proizvodimo dovoljno odbrambenih industrijskih proizvoda. Mi proizvodimo za punu godinu u municiji ono što Rusija proizvodi za tri meseca. U poređenju sa tim, Rusija ima samo pet odsto ekonomije NATO-a. Dakle, mi smo 20 puta veći - ukupna ekonomija NATO-a - od Rusije, a Rusija proizvodi četiri puta više municije nego što proizvodi ceo NATO za godinu dana, naglasio je Rute.

On je naveo da nema razloga za zabrinutost u pogledu posvećenosti SAD NATO-u i pozvao evropske kolege "da puste televiziju" i ponekad više slušaju američko rukovodstvo kada je u pitanju NATO.

