RAT u Ukrajini – 1.118. dan.

Foto: Shutterstock

Tramp: Obustava američke vojne pomoći nije dovela do poraza Ukrajine u Kurskoj oblasti

Ne smatram da je obustava vojne pomoći Vašingtona Kijevu uzrok neuspeha Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti, izjavio je američki predsednik Donald Tramp novinarima u Vašingtonu.

"Ne, ne, apsolutno ne. Zapravo je obrnuto", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na relevantno pitanje.

On je objasnio da je njegova odluka o privremenoj obustavi vojne pomoći i razmeni obaveštajnih podataka sa Kijevom imala za cilj da "ohrabri Ukrajinu na ispravne postupke".

"Ako vidim da neko radi nešto loše što će dovesti do velikog broja žrtava..Morali smo da nateramo Ukrajinu da postupi ispravno. To nije bilo lako. Ali, smatram da oni sada preduzimaju dobre poteze, trudimo se da postignemo dogovor o primirju i miru", istakao je Tramp.



Bela kuća: SAD i Kijev razmatraju uslove zaključenja mira sa Rusijom, uključujući demarkaciju

Sjedinjene Američke Države direktno razgovaraju sa Kijevom o uslovima mirovnog sporazuma sa Rusijom, uključujući buduće razgraničenje teritorija, saopštila je Bela kuća.

"Predsednik (SAD) i ceo njegov tim za nacionalnu bezbednost direktno su angažovani sa (Vladimirom) Zelenskim i ukrajinskim timom i to je bio deo diskusije između predsednikovog tima i Ukrajinaca o tome gde će prolaziti te granice", rekla je novinarima portparol Bele kuće Karolin Levit.



Oglasio se Tramp

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da mirovni pregovori u Ukrajini ulaze u „kritičnu fazu”.

Tramp je takođe napomenuo da će predstojeći razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom biti veoma važan.

Foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Nastavljene isporuke američke vojne pomoći Kijevu

Komandant vazdušnih snaga Centralne komande američke vojske general-potpukovnik Aleksus Grinkevič potvrdio je da su vojna pomoć i razmena obaveštajnih podataka sa vlastima u Kijevu obnovljeni do prethodnog nivoa.

"Isporuke američke vojne pomoći (Kijevu) su nastavljene. Potvrdili smo informacije: ona (pomoć) dolazi u Ukrajinu, a takođe dobijamo dnevne izveštaje o razmeni obaveštajnih podataka, sve se odvija kao i ranije", rekao je general na brifingu za novinare u Pentagonu.



Zelenski: Uspešno testiran dron dometa 3.000 kilometara

Ukrajinski dron s dometom od 3.000 kilometara uspešno je prošao testove, izjavio je Zelenski.

Dejstvuje "Iskander"

Oružane snage Rusije nanele su udar iz operativno-taktičkog raketnog sistema "iskander" po ljudstvo i opremu Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinci gađali vatrogasnu stanicu u Gorlovki



Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da je ukrajinski dron gađao vatrogasnu stanicu u Gorlovki. U napadu su povređeni jedan vatrogasac i vozač vatrogasnih kola i oni su hospitalizovani.



Evakuisano 465 ljudi iz okoline Sudže

Spasioci su evakuisali 465 ljudi iz okoline Sudže - 42 u poslednja 24 sata, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.



Ukrajinski borci za Bi-Bi-Si o povlačenju iz Kurska

Ukrajinski borci rekli su za Bi-Bi-Si da je njihovo povlačenje iz ruske oblasti Kursk, "kao horor film"

Pričali su o katastrofalnom povlačenju pod jakom vatrom, kolonama uništene vojne opreme i stalnim napadima ruskih dronova.

Tako je 9. marta jedan od boraca Vladimir (sva imena boraca u članku promenjena iz bezbednosnih razloga) još uvek bio u Sudži, gde je nastala panika i kolaps fronta.

"Ukrajinske trupe pokušavaju da odu – kolone trupa i tehnike. Neke od njih spaljuju ruski dronovi na putu. Nemoguće je otići tokom dana", primetio je on.

Vladimir je rekao da je pre mesec dana bilo relativno bezbedno voziti se glavnim putem od Sudže do Sumske oblasti. Ali do 9. marta bio je "pod neprijateljskom vatrom - dronovi - 24 sata dnevno. Možete videti dva ili tri drona u jednom minutu. To je mnogo", rekao je on.

Drugi borac, Anton, opisao je situaciju tokom povlačenja 11. marta kao "katastrofalnu". On je takođe istakao štetu koju su izazvali ruski FPV dronovi.

Dodao da je Rusija imala prednost što su precizniji vazdušni udari i više trupa. Borac je takođe rekao da su putevi snabdevanja blokirani:"Logistika više ne funkcioniše – više nisu moguće organizovane isporuke naoružanja, municije, hrane i vode".

Borac je ispričao da je iz Sudže uspeo da pobegne peške, noću: "Umalo da poginemo nekoliko puta. Dronovi su sve vreme na nebu".

On takođe predviđa da će biti izgubljeno celokupno uporište Ukrajine u Kurskoj oblasti, ali, po njegovim rečima, "sa vojne tačke gledišta, Kurski pravac se iscrpio. Nema više svrhe da se drži".

Drugi vojnik, Dmitrij, uporedio je povlačenje sa fronta sa scenom iz "horor filma".

"Putevi su prepuni stotina uništenih automobila, oklopnih vozila i terenskih vozila. Mnogi su ranjeni i poginuli. Vozila su često lovila više dronova", rekao je on.

Istovremeno, drugi borac je izrazio manje tmuran pogled na situaciju, uz napomenu da je operacija postigla određeni uspeh.

"Važno je da su Oružane snage Ukrajine stvorile ovu tampon zonu, zahvaljujući kojoj Rusi ne mogu da uđu u Sumi", rekao je on.

Putin se sprema za razgovor sa Trampom

Pripreme za telefonski razgovor predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, vode se pre svega oko rešavanja ukrajinskog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Standardno se pripremaju određene teme koje su na dnevnom redu. Uostalom, bili su kontakti sa gospodinom (Stivenom) Vitkofom, bili su kontakti u Istanbulu, pregovori su (vodili) državni resori, naša ministarstva spoljnih poslova. Pitanja koja su na dnevnom redu uglavnom su, naravno, pitanja o rešavanju ukrajinskog pitanja. Za to će se pripremati teze za predsednika", objasnio je portparol.

On je dodao da se telefonski razgovori, kao što je razgovor koji se priprema između predsednika Rusije i SAD, mogu vrlo brzo dogovoriti. Kako je naveo, predstojeći razgovor Putina i Trampa organizovan je za nekoliko dana, a, sve u svemu, vreme za pripremu ovakvih razgovora „zavisi od odluka šefova država“.



Savet EU odobrio treću isplatu Ukrajini od skoro 3,5 milijardi evra

Ukrajina će uskoro dobiti skoro 3,5 milijardi evra nakon što je Savet EU odobrio treću isplatu bespovratnog novca i zajmova toj zemlji u okviru Instrumenta za Ukrajinu.

"Sa ovom trećom isplatom, Ukrajina će dobiti blizu 20 milijardi evra u okviru Instrumenta za Ukrajinu od njegovog stupanja na snagu pre godinu dana", navodi se u saopštenju Saveta EU.

Glavni cilj ovog instrumenta je pružanje podrške ukrajinskoj makrofinansijskoj stabilnosti i oporavku, kao i rekonstrukciji i modernizaciji države.

Savet EU zaključio je da je Ukrajina ispunila neophodne uslove predviđene ukrajinskim planom kako bi dobila treću isplatu iz Instrumenta za Ukrajinu.

Ukrajinskim planom utvrđuju se namere Ukrajine u vezi sa oporavkom, rekonstrukcijom i modernizacijom zemlje, kao i vremenski raspored reformi koje ona planira da preduzme kao deo procesa pristupanja EU u naredne četiri godine.

"Ukrajina je uspešno pokazala da je sprovela 13 različitih koraka. To uključuje, između ostalog, donošenje reformi za povećanje upotrebe obnovljive energije, povećanje autonomije regulatora energije, pojednostavljenje procedura prelaska granice u skladu sa standardima EU, usvajanje strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj (uključujući uklanjanje mina sa poljoprivrednih površina) i nastavak rada na popisu svojih strateških i kritičnih sirovina", dodaje se u saopštenju.

U Briselu se danas održava sastanak Saveta EU za spoljne poslove, a na agendi ministara spoljnih poslova EU su rat u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku, Iranu i Siriji, kao i odnosi EU i SAD.

(Tanjug)

Foto: AP

Sibiga: Prekid vatre u Ukrajini složen proces, pitanje je kako ga pratiti i poštovati

Postizanje prekida vatre u Ukrajini je veoma složen proces, jer se postavlja pitanje kako ga pratiti i poštovati, izjavio je u intervjuu za novinsku agenciju RBC ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga.

"Još jednom ću naglasiti da je reč o privremenom prekidu vatre. Ovo ni na koji način nije zamrznuti konflikt, već privremeni prekid vatre na 30 dana, kako je i zabeleženo u našoj zajedničkoj izjavi sa američkom delegacijom", rekao je Sibiga, prenosi agencija Unijan.

Prema njegovim rečima, ukrajinsko iskustvo sa "sporazumima iz Minska" pokazuje da je u pitanju ozbiljan izazov i da se od Ruske Federacije mogu očekivati provokacije.

"Rusi se ne pridržavaju svojih dogovora i njihova praksa je da odmah krše prekid vatre. Dakle, zaista moramo da imamo efikasan mehanizam objektivne kontrole uz međunarodnu komponentu. Ovde je pitanje ko može da sprovodi takav monitoring, jer svakako postoji nacionalna komponenta, to ne može biti bez nas jer se ovo dešava na našoj teritoriji", rekao je Sibiga.

Šef ukrajinske diplomatije je dodao da je Ukrajina već počela da formira nacionalni tim koji će razvijati modalitete za sprovođenje ovog procesa.

"Ovde bi svakako trebalo imati u vidu tehničke mogućnosti koje smo izgradili u poslednjih nekoliko godina. Tu mislim na mogućnost korišćenja bespilotnih tehnologija za ovaj monitoring", rekao je Sibiga.

(Tanjug)

Kalas: Ruski uslovi pokazuju da Moskva ne želi mir u Ukrajini

Uslovi koje Rusija zahteva da pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini pokazuju da Moskva zaista ne želi mir, izjavila je u visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

"Ti uslovi koje su izneli - to pokazuje da oni zapravo ne žele mir, jer oni kao uslove predstavljaju sve svoje krajnje ciljeve koje žele da ostvare iz rata", rekao je Kalas novinarima u Briselu.

(Reuters)

Kličko: Dronovima napadnuta ukrajinska prestonica

Rusija je preko noći napala Kijev dronovima, izjavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Kličko je putem Telegrama saopštio da ukrajinske jedinice PVO pokušavaju da odbiju napad.

Svedoci Rojtersa čuli su eksplozije u delovima grada što je zvučalo kao sistem protivvazdušne odbrane u radu.

(Reuters)

Foto: Instagram/ukrainian_army

Moskva: Napad na energetske objekte izazvao požar u Astrahanu

Ukrajinski napad dronom tokom noći gađao je energetske objekte i druge objekte u ruskoj oblasti Astrahan, pri čemu je jedna osoba povređena. Napadom je izazvan požar, rekao je regionalni guverner Igor Babuškin.

"Situacija je pod kontrolom", rekao je Babuškin putem Telegrama.

Povređeni je hospitalizovan.

(Reuters)

Tramp najavio da će sutra razgovarati sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da planira sutra da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

"Razgovaraću sa predsednikom Putinom u utorak. Mnogo posla je urađeno tokom vikenda. Želimo da vidimo da li možemo da okončamo taj rat. Možda možemo, možda ne možemo, ali mislim da imamo vrlo dobru priliku", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu tokom leta sa Floride prema Vašingtonu, prenosi Rojters.

Tramp pokušava da prodobije Putinovu podršku za predlog o primirju na 30 dana koji je Ukrajina prihvatila prošle nedelje, iako su obe strane u međuvremenu nastavile sa teškim vazdušnim napadima tokom vikenda.

"Razgovaraćemo o teritorijama, razgovaraćemo o elektroprivredi", rekao je Tramp, kada su ga pitali o mogućim ustupcima.

(Tanjug)

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Shutterstock/Novosti ilustracija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Kremlj da je odbio prekid vatre i da je ukrao još jednu sedmicu rata. Eventualno slanje mirovnih snaga zemalja NATO-a na ukrajinsku teritoriju značilo bi početak sukoba s tom Alijansom, poručuje zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Ponedeljak je dan kada bi se moglo, kako je najavio američki predsednik Donald Tramp, pojaviti više detalja u vezi s mogućim prekidom vatre u Ukrajini.

Dok se čekaju novosti od Trampa, njegov specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof očekuje da će šef Bele kuće razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ove sedmice.

"Tramp očekuje da će ukrajinska kriza biti rešena u roku od nekoliko nedelja", rekao je Vitkof.

Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da je posle razgovora u Džedi i američkog predloga za tišinu na frontu, ukrala skoro još jednu sedmicu rata koja je, kako kaže potrebna samo Rusiji.

"Učinićemo sve da dodatno intenziviramo diplomatiju. Učinićemo sve da diplomatija bude produktivna", obećava Zelenski.

Istovremeno, iz Moskve stiže upozorenje na mogući dolazak mirovnih trupa iz zemalja NATO-a u Ukrajinu.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorava da bi eventualno slanje mirovnih snaga zemalja Severnoatlantske alijanse na ukrajinsku teritoriju značilo početak sukoba sa NATO-om.

Prema njegovim rečima, britanski premijer Kir Starmer i francuski lider Emanuel Makron ne razumeju da mirovne snage u Ukrajini ne treba da se sastoje od vojnog osoblja iz zemalja NATO-a.

Ukrajinska vojska je napustila Sudžu u Kurskoj oblasti Rusije. Prema mapi povlačenja koju je objavio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, njihove trupe su sada van tog grada i stvaraju tampon zonu južno od Sudže na teritoriji Rusije.