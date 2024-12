OSUĐENO PEDESET SILOVATELJA: Francuski sud doneo presudu protiv klijenata i muža koji je godinama omamljivao i podvodio im suprugu

Sud u Avinjonu osudio je na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina Dominika Pelikoa (72), bivšeg muža Žizel Peliko (71), koji je svoju suprugu godinama drogirao i podvodio različitim muškarcima. Iz zatvora će eventualno moći da izađe tek posle dve trećine odležane kazne.

Tanjug

Na optuženičkoj klupi našlo se, uz njega, čak 50 osoba u procesu do sada neviđenom po obimu. Oni su osuđeni na kazne od 3 godine od čega dve uslovno do 15 godina zatvora, zavisno od uloge koje su imali u ovom kolektivnom zločinu. Kazne su manje nego što je to tražio tužilac, pa su okupljeni članovi udruženja za zaštitu žena ispred suda zbog toga izrazili nezadovoljstvo.

Pakao kroz koji je Žizel Peliko prolazila trajao je od 2011. godine, pa sve do 2020. kada je njen muž uhapšen. Mračni scenario je bio takav da bi Dominik svoju suprugu svaki put omamljivao opijatima koje je kupovao u apoteci, dok je silovatelje nalazio preko interneta. Ona ničega nije bila svesna. Zbog svega je imala velikih zdravstvenih problema, patila od nesvestice, gubila pamćenje, ali lekari nisu mogli da otkriju uzrok. U okruženju su njenog muža, koji je prikrivao pravu narav, smatrali dobrim susedom.

Među osuđenima su muškarci najrazličitijeg socijalnog statusa i zanimanja, starosti od 26 do 73 godine. Pronađeno je i hiljade video-snimaka i fotografija izvršenih silovanja, pošto je prvooptuženi sve snimao. Dominik Peliko se tokom suđenja izvinio svojoj supruzi za bol koju joj je naneo.