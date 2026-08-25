Svet

"AGRESIVNA LINIJA ZAPADA SE NASTAVLJA" Peskov jasan: Moskva otvorena za mirno rešenje

Танјуг

25. 08. 2026. u 12:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AGRESIVNA i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kao primer nedavne izjave predsednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Endija Bernama.

АГРЕСИВНА ЛИНИЈА ЗАПАДА СЕ НАСТАВЉА Песков јасан: Москва отворена за мирно решење

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

- Uzimajući u obzir liniju koju sprovode zapadne zemlje, možemo da kažemo da se ratoborna, agresivna linija prema našoj zemlji nastavlja...  - rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.

Peskov je ocenio da Stub i Bernam žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije.

- Istakli su se poslednjih dana takvim ratobornim izjavama. Žele da se rat nastavi. Obmanjuju svoje birače govoreći da Rusija može da bude poražena. To je ogromna obmana - rekao je Peskov.

On je istakao da Rusija mora da preduzima neophodne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da, u odsustvu takvih mogućnosti, nastavlja vojnu operaciju.

- Rusija nastavlja da ostaje otvorena za mirne načine rešavanja, ali u uslovima odsustva takvih načina mi nastavljamo specijalnu vojnu operaciju - rekao je portparol ruskog predsednika.

Komentarišući moguće predloge u okviru mirovnog procesa, uključujući ideju o stvaranju tampon-zone u Donbasu, Peskov je rekao da Kremlj neće javno iznositi detalje pregovora.

- Naravno, detalji koji mogu da se pojavljuju u raznim predlozima o modalitetima mirovnog procesa ne iznose se javno - rekao je Peskov i dodao da trenutno ne vidi dovoljno razloga za optimizam u pogledu mirnog rešenja sukoba.

Kako je naveo, lideri zapadnih zemalja "odbijaju da uzmu u obzir realnost na liniji fronta".

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?
Svet

0 0

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea

KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea