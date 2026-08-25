"AGRESIVNA LINIJA ZAPADA SE NASTAVLJA" Peskov jasan: Moskva otvorena za mirno rešenje
AGRESIVNA i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kao primer nedavne izjave predsednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Endija Bernama.
- Uzimajući u obzir liniju koju sprovode zapadne zemlje, možemo da kažemo da se ratoborna, agresivna linija prema našoj zemlji nastavlja... - rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.
Peskov je ocenio da Stub i Bernam žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije.
- Istakli su se poslednjih dana takvim ratobornim izjavama. Žele da se rat nastavi. Obmanjuju svoje birače govoreći da Rusija može da bude poražena. To je ogromna obmana - rekao je Peskov.
On je istakao da Rusija mora da preduzima neophodne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost.
Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da, u odsustvu takvih mogućnosti, nastavlja vojnu operaciju.
- Rusija nastavlja da ostaje otvorena za mirne načine rešavanja, ali u uslovima odsustva takvih načina mi nastavljamo specijalnu vojnu operaciju - rekao je portparol ruskog predsednika.
Komentarišući moguće predloge u okviru mirovnog procesa, uključujući ideju o stvaranju tampon-zone u Donbasu, Peskov je rekao da Kremlj neće javno iznositi detalje pregovora.
- Naravno, detalji koji mogu da se pojavljuju u raznim predlozima o modalitetima mirovnog procesa ne iznose se javno - rekao je Peskov i dodao da trenutno ne vidi dovoljno razloga za optimizam u pogledu mirnog rešenja sukoba.
Kako je naveo, lideri zapadnih zemalja "odbijaju da uzmu u obzir realnost na liniji fronta".
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
MOSKVA O TVRDNjAMA NA UKRAJINSKU MOBILIZACIJU: "To su lažne vesti, namerno podmetnute"
25. 08. 2026. u 08:52
OGLASIO SE KREMLj: Da li će Putin doći na samit BRIKS-a u Indiji?
25. 08. 2026. u 08:10
"RUŽNO LICE KIJEVKSOG REŽIMA": Peskov o sankcijama "Maši i Medvedu"
21. 08. 2026. u 14:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)