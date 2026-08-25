AGRESIVNA i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kao primer nedavne izjave predsednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Endija Bernama.

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- Uzimajući u obzir liniju koju sprovode zapadne zemlje, možemo da kažemo da se ratoborna, agresivna linija prema našoj zemlji nastavlja... - rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.

Peskov je ocenio da Stub i Bernam žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije.

- Istakli su se poslednjih dana takvim ratobornim izjavama. Žele da se rat nastavi. Obmanjuju svoje birače govoreći da Rusija može da bude poražena. To je ogromna obmana - rekao je Peskov.

On je istakao da Rusija mora da preduzima neophodne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da, u odsustvu takvih mogućnosti, nastavlja vojnu operaciju.

- Rusija nastavlja da ostaje otvorena za mirne načine rešavanja, ali u uslovima odsustva takvih načina mi nastavljamo specijalnu vojnu operaciju - rekao je portparol ruskog predsednika.

Komentarišući moguće predloge u okviru mirovnog procesa, uključujući ideju o stvaranju tampon-zone u Donbasu, Peskov je rekao da Kremlj neće javno iznositi detalje pregovora.

- Naravno, detalji koji mogu da se pojavljuju u raznim predlozima o modalitetima mirovnog procesa ne iznose se javno - rekao je Peskov i dodao da trenutno ne vidi dovoljno razloga za optimizam u pogledu mirnog rešenja sukoba.

Kako je naveo, lideri zapadnih zemalja "odbijaju da uzmu u obzir realnost na liniji fronta".

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