KONAČNO DOBRE VESTI - SPASENA BEBA IZ RUŠEVINA: Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 1.430

BROJ poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli povećao se na 1.430, a povređeno je 3.238 osoba, saopštio je danas predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Matias Delacroix

On je rekao da su 3.142 osobe ostale bez krova nad glavom nakon zemljotresa, preneo je Skaj njuz.

U Venecueli je danas iz zgrade koja je srušena u zemljotresu spasena novorođena beba, saopštile su lokalne vlasti.

Do bebe su došli spasioci koji su, uz pomoć članova proodice, radili na raščišćavanju ruševina, prenose mediji.

Rodrigez je saopštio u petak da je najmanje 920 osoba poginulo u zemljotresima.

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe.

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja.

Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.

Vlada Venecuele saopštila je danas da je u zemlju stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživelima posle zemljotresa.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u noći između srede i četvrtka.

(Tanjug)

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