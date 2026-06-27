KUVA SE NA BLISKOM ISTOKU: SAD detektovale dronove nakon iranskog napada na američke ciljeve

SJEDINjENE Američke Države detetktovale su nekoliko dronova nakon što je Iran saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku, ali letelice nisu stigle do svojih meta, izjavio je danas za CNN neimenovani američki zvaničnik.

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Iran je prethodno saopštio da je izveo napade na ciljeve kao odgovor na američke udare u oblasti Ormuskog moreuza, prenela je iranska državna televizija Press TV.

Ranije danas, Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da "najoštrije osuđuje" navodni napad više iranskih dronova na teritoriju te zemlje, ocenjujući da je reč o kršenju suvereniteta i pretnji bezbednosti građana i stanovnika.

U saopštenju resornog ministarstva je navedeno da Bahrein smatra da takvi postupci podrivaju regionalne i međunarodne napore za smanjenje tenzija i da odgovornost za, kako je navedeno, destabilizaciju regiona snosi Teheran.

To ministarstvo je ocenilo da napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i normi koje zabranjuju ciljanje civilnih objekata, ističući da će Bahrein nastaviti da štiti svoju bezbednost i teritorijalni integritet.

Bahreinske vlasti su se pozvale i na Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 2817 (2026), navodeći da je nastavak navodnih napada u suprotnosti sa međunarodnim naporima i obavezama preuzetim u okviru Memoranduma o razumevanju potpisanog 17. juna ove godine.

U saopštenju se takođe poziva Savet bezbednosti UN da preduzme korake kako bi se, prema navodima Bahreina, obezbedilo poštovanje međunarodnih obaveza i utvrdila odgovornost za incidente.

(Tanjug)

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