JOVANOV ZA "NOVOSTI": Važno je da cela Srbija vidi koliko se ljudi danas okupilo (VIDEO)
MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke poručio je sa velelepnog skupa "Srbija jedna porodica" da je atmosfera divna i da mu je posebno drago što veliki broj ljudi emituju dobru energiju.
- Svi su raspoloženi i vedri i za razliku od nekih drugih skupova koji se održavaju u našoj zemlji u poslednjih godinu i po dana, nema mržnje prema bilo kome. Ljudi su rapsoloženi i došli su da podrže ono u šta veruju - rekao je Jovanov.
Dodaje i to da je važno da cela Srbija vidi broj ljudi koji se okupio.
On kaže da jeza njega glavna poruka da okupljeni ljudi odlučuju o tome u kome će pravcu Srbija ići dalje.
- Ovi ovde ljudi, ne stranci, ambasade, ne mejlovi koji stižu, već ovi ljudi na izborima. Večeras ćemo nadam se čuti kako će se zvati lista, a narod će sam reći šta želi u narednom periodu - rekao je Jovanov, te dodao da je ključna poruka tome da je porodica ključ svega.
- Zavadili su unuke sa bakama i dekama, roditelje sa decom, različite generacije. Proganjali roditelje dece koje su navilazili ćacijima, rasturali su porodicu koja je temelj svega. Sa ovog skupa želimo da pošaljemo prouku svima da smo svi mi jedna velika porodica. Trenutno imamo jedan deo koji se čudno ponaša, ali se nadam se će i oni shvatiti da smo jedna velika porodica - kazao je Jovanov.
Opširnije u videu koji sledi:
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