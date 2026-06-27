Politika

JOVANOV ZA "NOVOSTI": Važno je da cela Srbija vidi koliko se ljudi danas okupilo (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 17:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke poručio je sa velelepnog skupa "Srbija jedna porodica" da je atmosfera divna i da mu je posebno drago što veliki broj ljudi emituju dobru energiju.

ЈОВАНОВ ЗА НОВОСТИ: Важно је да цела Србија види колико се људи данас окупило (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Svi su raspoloženi i vedri i za razliku od nekih drugih skupova koji se održavaju u našoj zemlji u poslednjih godinu i po dana, nema mržnje prema bilo kome. Ljudi su rapsoloženi i došli su da podrže ono u šta veruju - rekao je Jovanov.

Dodaje i to da je važno da cela Srbija vidi broj ljudi koji se okupio.

On kaže da jeza njega glavna poruka da okupljeni ljudi odlučuju o tome u kome će pravcu Srbija ići dalje.

- Ovi ovde ljudi, ne stranci, ambasade, ne mejlovi koji stižu, već ovi ljudi na izborima. Večeras ćemo nadam se čuti kako će se zvati lista, a narod će sam reći šta želi u narednom periodu - rekao je Jovanov, te dodao da je ključna poruka tome da je porodica ključ svega.

- Zavadili su unuke sa bakama i dekama, roditelje sa decom, različite generacije. Proganjali roditelje dece koje su navilazili ćacijima, rasturali su porodicu koja je temelj svega. Sa ovog skupa želimo da pošaljemo prouku svima da smo svi mi jedna velika porodica. Trenutno imamo jedan deo koji se čudno ponaša, ali se nadam se će i oni shvatiti da smo jedna velika porodica - kazao je Jovanov.

Opširnije u videu koji sledi:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 2

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: Gordi albion protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala

ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: "Gordi albion" protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala