Politika

"HVALA SRBIJO!" Oglasio se predsednik Vučić povodom skupa "Srbija jedna porodica"

В.Н.

27. 06. 2026. u 17:25

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom skupa "Srbija jedna porodica".

ХВАЛА СРБИЈО! Огласио се председник Вучић поводом скупа Србија једна породица

Foto: Printskrin

Naime, predsednik je na Instagramu podelio kadrove sa skupa, na kome se vide reke ljudi koje su došle da mu izraze podršku.

Uz to se i zahvalio svima, te najavio da za sat vremena počinje zvanični deo skupa.

Kako je prethodno najavljeno on će obratiti javnosti, i tada se očekuje da naciji saopšti brojne važne informacije.

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