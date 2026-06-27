"HVALA SRBIJO!" Oglasio se predsednik Vučić povodom skupa "Srbija jedna porodica"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom skupa "Srbija jedna porodica".

Foto: Printskrin

Naime, predsednik je na Instagramu podelio kadrove sa skupa, na kome se vide reke ljudi koje su došle da mu izraze podršku.

Uz to se i zahvalio svima, te najavio da za sat vremena počinje zvanični deo skupa.

Kako je prethodno najavljeno on će obratiti javnosti, i tada se očekuje da naciji saopšti brojne važne informacije.

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