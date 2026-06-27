"HVALA SRBIJO!" Oglasio se predsednik Vučić povodom skupa "Srbija jedna porodica"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom skupa "Srbija jedna porodica".
Naime, predsednik je na Instagramu podelio kadrove sa skupa, na kome se vide reke ljudi koje su došle da mu izraze podršku.
Uz to se i zahvalio svima, te najavio da za sat vremena počinje zvanični deo skupa.
Kako je prethodno najavljeno on će obratiti javnosti, i tada se očekuje da naciji saopšti brojne važne informacije.
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