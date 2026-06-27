BUDUĆNOST JE U ZAJEDNIŠTVU Selaković za "Novosti": Ova vlast pažljivo sluša svoj narod (VIDEO)
NIKOLA Selaković, ministar kulture danas boravio na platou ispred Skupštine Srbije gde se održava impozantni skup "Srbija jedna porodica". Prema njegovim rečima očekuje da ovo bude veličanstven skup, na kome će Srbija pokazati da je budućnost u zajedništvu i u porodičnom odnosu svih građana Srbije.
Selaković kaže da je Srbija uvek bila jaka kada je njen narod bio složan.
- Biti složan ne znači o svim stvarima razmišljati isto, nego imati osećaj pripadnosti jednoj zajednici vrednosti, kulture, zajednici budućnosti, a to je upravo ono što današnji skup treba da pokaže. Da zajedno gradimo budućnost Srbije i da Srbija nastavi da pobeđuje - kazao je on za "Novosti".
Selaković je istakao da Srbija vuče snagu iz naše pobedničke prošlosti i da je to pokazala u poslednjih 10 godina.
- Sada je pitanje kakvu Srbiju želimo u budućnosti? Želimo da Srbija nastavi da pobeđuje, da počnu da se prave roboti, da ne budu samo misaona imenica. To želimo, jer je to pokazatelj razvoja naše zemlje. Ova zemlja je pre manje od 15 godina imala problem. Nezaposlenost, prezaduženost, sistem socijalne zaštite, škole i bolnice koje su podsećale na 19. vek, danas je ta slika potpuno izmenjena... Sjajna ideja sa kojom je izašao predsednik i da se čuje glas naroda i da kažu šta je to gde nam zameraju pasivnost - kaže Selaković.
Poručio je da ova vlast pažljivo sluša svoj narod.
Opširnije u videu koji sledi:
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